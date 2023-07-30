Репутація на дні: судові розгляди тільки посилять горе принца Гаррі, — ЗМІ

Рішення суду за позовом принца Гаррі проти медіа-конгломерату News Group Newspapers, як вважають журналісти, негативно позначиться на його репутації та емоційному здоров'ї.

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Репутація герцога Сассекського впала до вкрай низького рівня, коли минулого тижня у Високому суді Британії розкритикували його "суперечливу фактичну справу" і відхилили його позов проти News Group Newspapers. Про це пише The Sun.

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У винесеному рішенні зазначили, що принц Гаррі підписав дві "заяви про правду", які "несумісні" з його попередніми свідченнями.

На додачу до його розчарування, сина короля Чарльза III, який живе в Каліфорнії зі своєю дружиною Меган Маркл і їхніми двома дітьми — Арчі та Лілібет — нібито переслідували заяви на американських сайтах пліток, які були спростовані їхніми представниками.

Напередодні джерело прокоментувало: "Цей вирок тільки посилить страждання Гаррі. В саду все не так райдужно, і тепер докази принца у Високому суді публічно розібрали принизливим чином".

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, 38-річний Гаррі подав до суду на нині неіснуючі News of the World, Sun і Daily Mirror 2019 року, стверджуючи, що таблоїди зламали його телефон, щоб отримати голосову пошту в період із 1996 до 2011 року.

Його претензії проти Sun були спрямовані лише через кілька днів після того, як його дружина Меган Маркл подала до суду на Mail on Sunday та її материнську компанію Associated Newspapers за нібито незаконну публікацію приватного листа, який вона написала своєму батькові Томасу Марклу.

Раніше Фокус писав, що даючи свідчення у Високому суді Лондона, принц Гаррі заявив, що у нього немає жодних доказів того, що його телефон зламали журналісти. Але при цьому він сказав судді, що буде "дуже несправедливо", якщо він програє.