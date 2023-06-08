Принц Гаррі на суді заявив, що він не має жодних доказів, що журналісти зламали його телефон

Але він вважає, що буде дуже несправедливо, якщо він програє справу проти британських таблоїдів.

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Принц Гаррі став першим за 130 років членом королівської родини, який виступає в суді як свідок. Принц стверджує, що видання Mirror Group Newspapers незаконно збирали інформацію про нього, зламували телефони та пошту його та його знайомих. А потім ця інформація публікувалася у статтях, опублікованих у період із 1996 по 2010 роки. Але тепер з'ясувалося, що доказів у принца немає. Про це пише Daily Mail.

Принц Гаррі сказав судді Високого суду Лондона, що він не має жодних доказів того, що його телефони та пошту зламали, але наполягає на тому, що було б "несправедливо", якщо він програє справу проти таблоїдів.

Ендрю Грін KC з Mirror Group Newspapers сказав принцу, що він знаходиться "в країні тотальних спекуляцій", і що немає жодних записів телефонних дзвінків, які б підтверджували його твердження.

Містер Грін запитав принца: "Чи є у вас якісь докази, які вказують на те, якою мірою ви були зламані, якщо взагалі були?".

Принц відповів: "Ні. Це одна з причин, через яку я тут, мілорд".

А потім він повідомив, що таблоїди знищили величезну кількість доказів, зокрема, за допомогою "автономних телефонів", щоб зам'яти свої правопорушення.

Під час надання свідчень принц у результаті докладно розповів подробиці про свої любовні пригоди в юності. І навіть зізнався у поїздці до стриптиз-клубу. За його словами, він відвідував клуб Spearmint Rhino і у нього на колінах танцювала "блондинка з Литви" і поки Деві лаяла його за це в повідомленнях, його телефон був зламаний.

Але він розніс образливі та "тривожні" повідомлення в заголовках Mirror Group про розрив його відносин з його першим коханням Челсі Деві і звинуватив The People у незаконному доступі до них з Деві телефонних записів.

Гаррі стверджував, що газети Mirror, можливо, щодня прослуховували його телефон протягом 15 років, коли він був школярем в Ітоні.

Принц Гаррі біля будівлі суду

Гаррі стверджував, що історії в The People про нього та міс Деві були "неймовірно підозрілими", тому що вони цитували "палацові джерела" у той час, коли молода пара була настільки обережна, що ніколи нічого не говорила палацу.

Тому принц Гаррі прийшов до висновку, що таблоїди прикривалися евфемізмом "палацові джерела", щоб приховати справжнє джерело інформації: злам телефону.

Містер Грін запитав герцога, чи він знає, що двоє друзів міс Деві передавали інформацію засобам масової інформації, на що принц заявив, що він у цьому сумнівається.

Також принцу нагадали, що більшість матеріалів Mirror Group Newspapers про нього були продовженням матеріалів, опублікованих іншими ЗМІ: ВВС, Press Association та іншими.

А фіналом його свідчень стали плутані відомості про письменника Оміда Скобі, автора книги про нього та Меган Маркл "У пошуках свободи". Хоч Скобі і каже, що є другом принца та Меган, а також часто фотографувався разом із ними, принц Гаррі заявив, що просто "знає про нього".

Mirror Group відкидає усі претензії принца. Очікується, що справу розглядатимуть сім тижнів.

Журналісти зазначили, що залишаючи залу суду, принц Гаррі виглядав засмученим і "ледь не плакав".

Нагадаємо, раніше в суді принц Гаррі образив британський уряд і колишнього дворецького своєї матері, принцеси Діани, назвавши його "подвійним лайном". Пол Баррелл служив принцесі понад десять років і пізніше написав про неї книгу.