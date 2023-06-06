Принц Гаррі на суді образив колишнього дворецького своєї матері та британський уряд

Сьогодні принц Гаррі виступає як свідок у Високому суді Лондона і вже встиг зробити кілька скандальних заяв.

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Сьогодні принц Гаррі став першим за 132 роки представником королівської родини, який дає свідчення у суді. Принц виступає проти видань Mirror Group Newspapers. Він стверджує, що газета організувала незаконне збирання інформації, за його словами, журналісти зламували телефони його знайомих і користувалися послугами приватних детективів. За словами принца, незаконно отримана інформація міститься в статтях, опублікованих у період з 1996 по 2010 роки. І, виступаючи в суді, принц уже встиг образити колишнього дворецького своєї матері, принцеси Діани, назвавши його "лукавим лайном". Пол Баррелл працював на Діану понад 10 років і пізніше написав про неї книжку. Про це пише Daily Mail.

Той факт, що принц Гаррі свідчить, стало екстраординарною подією, адже востаннє член британської королівської родини виступав у суді ще в 19 столітті. Едуард VII — давав свідчення у 1870 році в межах справи про розлучення, а через 20 років у справі про наклеп через карткову гру баккара. Обидві справи розглядалися до того, як Едуард став королем. І дуже засмутили його матір, королеву Вікторію.

Принц Гаррі біля будівлі суду

Виступаючи як свідок, принц Гаррі встиг зробити зауваження щодо стану британської преси, заявивши, що і вона, і британський уряд "перебувають на самому дні".

Він не уточнив, чому саме, на його думку, уряд перебуває на дні. Але він заявив, що він боїться відштовхнути пресу, і це "неймовірно турбує всю Великобританію", і додав: "Демократія зазнає невдачі, коли ваша преса не може ретельно вивчити і притягнути уряд до відповідальності, а натомість вважає за краще лягти в ліжко з ними, щоб вони могли забезпечити статус-кво".

Також принц повідомив, що:

Колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл був "лукавим лайном".

Історії про те, що Джеймс Х'юїтт був його "біологічним батьком", змусили його побоюватися, що "його виключать із королівської родини".

Він боявся, що його виженуть з Ітона за вживання наркотиків.

Передбачувана параноя Діани відбивала його власні страхи зради друзів.

Журналісти зламали телефон його дівчини Челсі Деві після того, як він перевдягнувся нацистом на маскарад.

"Жахливі особисті нападки та залякування" на нього та Меган Маркл нібито були скоєні телеведучим Пірсом Морганом.

Він викриває "злочинність" ЗМІ з моральних міркувань і як член британської королівської сім'ї, і як "солдат, який відстоює важливі цінності".

"Я відчуваю відповідальність за викриття цієї злочинної діяльності в ім'я суспільних інтересів", — повідомив Гаррі.

Виступаючи на суді та говорячи про журналістів, принц сказав: "Скільки ще крові бруднитиме їхні пальці на клавішах, перш ніж хтось зможе покласти край цьому божевіллю".

38-річний принц заявив, що його мотивацією було бажання "врятувати журналістику як професію". Гаррі зазначив, що він підготував свої свідчення заздалегідь і присягнув на Біблії, що це правда.

Потім заяву герцога було оприлюднено. Це широкомасштабна атака на газети групи Mirror, Daily Mirror, Sunday Mirror та The People, які, як він стверджує, вторглися в його дитинство, юність і доросле життя. Він зазначає, що його та його мати, принцесу Діану, "зламали", а також телефони його родини, друзів та королівських помічників.

Його заява з 25538 слів містить п'ять згадок його дружини Меган і 118 згадок його дівчини Челсі Деві. Він звинувачує пресу в тому, що Челсі його покинула, кажучи, що зрештою вона "вирішила, що королівське життя не для неї, що мене неймовірно засмутило на той час".

Крім нього, звинувачення проти журналістів також висувають актори серіалу "Вулиця коронації" Майкл Тернер і Ніккі Сандерсон, а також колишня дружина Пола Вайтгауса Фіона Вайтман. Вони стверджують, що журналісти цього видавництва перехоплювали їхню голосову пошту.

На перехресному допиті герцог Сассекський заявив, що він від народження потерпав від ворожості з боку преси.

А коли дізнався, що нібито його батьком був майор Джеймс Г'юїтт, бойфренд його матері, принцеси Діани, то це було "болюче і жорстоко".

Також він пригадав випадок, коли у 2005 році він одягнувся у нацистську форму. За словами Гаррі, це був "поганий вибір костюма", і йому "дуже шкода", але він повідомив, що тоді мав складний період.

"Я був незрілим, я справді не думав про свої дії і прийняв безглузде рішення. Але мої помилки обговорювалися публічно", — заявив він, зазначивши, що журналісти явно зламали телефон, викравши його листування з Челсі Деві.

Гаррі визнав, що назвав Пола Баррелла "лукавим лайном" і знову зазначив, що це було в голосовій пошті, яку, як він вважає, викрали журналісти.

Принц Гаррі біля суду

Очікується, що принц Гаррі проведе у Великій Британії цілий день як свідок у Високому суді сьогодні та щонайменше пів дня завтра. Насправді він міг би почати давати свідчення ще вчора, але він не прилетів до Великобританії до вечора неділі, святкуючи день народження своєї дочки Лілібет.

Раніше цього року Гаррі провів ще три дні у Високому суді, спостерігаючи за попередніми слуханнями. В окремому судовому розгляді він виступає проти видавця Mail.

Нагадаємо, останній раз принц Гаррі прилітав до Великобританії на коронацію свого батька, але пробув у країні менш як добу, щоб встигнути на День народження свого сина Арчі.