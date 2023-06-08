Принц Гарри на суде заявил, что у него нет никаких доказательств, что журналисты его взломали

Но он считает, что будет очень несправедливо, если он проиграет дело против британских таблоидов.

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Принц Гарри стал первым за 130 лет членом королевской семьи, который выступает в суде в качестве свидетеля. Принц утверждает, что издания Mirror Group Newspapers незаконно собирали о нем информацию, взламывали телефоны и почту его и его знакомых. А потом эта информация публиковалась в статьях, опубликованных в период с 1996 по 2010 годы. Но теперь выяснилось, что никаких доказательств у принца нет. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри сказал судье Высокого суда Лондона, что у него нет никаких доказательств того, что его телефоны и почту взломали, но настаивает на том, что было бы "несправедливо", если он проиграет дело против таблоидов.

Эндрю Грин KC из Mirror Group Newspapers сказал принцу, что он находится "в стране тотальных спекуляций", и что нет никаких записей телефонных звонков, подтверждающих его утверждения.

Мистер Грин спросил принца: "Есть ли у вас какие-либо доказательства, которые указывают на то, в какой степени вы были взломаны, если вообще были?".

Принц ответил: "Нет. Это одна из причин, по которой я здесь, милорд".

А потом он сообщил, что таблоиды уничтожили огромное количество улик, в том числе с помощью "автономных телефонов", чтобы замять свои правонарушения.

Во время дачи показаний принц в итоге подробно рассказал подробности о своих любовных приключениях в юности. И даже признался в поездке в стриптиз-клуб. По его словам, он посещал клуб Spearmint Rhino и у него на коленях танцевала "блондинка из Литвы" и пока Деви ругала его за это в сообщениях, его телефон был взломан.

Но он обрушился на оскорбительные и "тревожные" сообщения в заголовках Mirror Group о разрыве его отношений с его первой любовью Челси Деви и обвинил The People в незаконном доступе к их с Деви телефонным записям.

Гарри утверждал, что газеты Mirror, возможно, "ежедневно" прослушивали его телефон в течение 15 лет, когда он был школьником в Итоне.

Принц Гарри у здания суда

Гарри утверждал, что истории в The People о нем и мисс Деви были "невероятно подозрительными", потому что они цитировали "дворцовые источники" в то время, когда молодая пара была настолько осторожна, что никогда ничего не говорила дворцу.

Поэтом принц Гарри сделал вывод, что таблоиды прикрывались эвфемизмом "дворцовые источники", чтобы скрыть истинный источник информации: взлом телефона.

Мистер Грин спросил герцога, знает ли он, что двое друзей мисс Деви передавали информацию средствам массовой информации, на что принц заявил, что он в этом сомневается.

Также принцу напомнили, что большинство материалов Mirror Group Newspapers о нем были продолжением материалов, опубликованных другими СМИ: ВВС, Press Association и прочими.

А финалом его показаний стали путаные сведения о писателе Омиде Скоби, авторе книги о нем и Меган Маркл "В поисках свободы". Хоть Скоби и говорит, что является другом принца и Меган, а также часто фотографировался вместе с ними, принц Гарри заявил, что просто "знает о нем".

Mirror Group отвергает все претензии принца. Ожидается, что дело будет рассматриваться семь недель.

Журналисты отметили, что, покидая зал суда, принц Гарри выглядел расстроенным и "чуть не плакал".

Напомним, ранее в суде принц Гарри оскорбил британское правительство и бывшего дворецкого своей матери, принцессы Дианы, назвав его "двуличным дерьмом". Пол Баррелл служил принцессе более 10 лет и позже написал о ней книгу.