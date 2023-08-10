Гравець у поло і мільйонер Начо Фігерас: що відомо про нового найкращого друга принца Гаррі

Герцог Сассекський вирушив з Начо до Японії на саміт з питань спорту, суспільства і благодійності. Але дружать вони вже багато років.

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Коли принц Гаррі жив у Великій Британії, у нього було багато друзів: зі школи, з університету, його брат Вільям. Зараз, після переїзду до США, принцу довелося заводити нових приятелів. І один із них — Начо Фігерас. Вони разом грають у поло, а тепер вирушили до Японії. Хто такий Начо Фігерас і що про нього відомо, пише Daily Mail.

Вважається, що дружба принца Гаррі та Начо Фігераса сягає 2007 року, тому не дивно, що Начо став головною підтримуючою фігурою в новому житті принца Гаррі, далеко від королівської сім'ї.

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Днем раніше герцог Сассекський возз'єднався з аргентинським гравцем у поло, коли прибув до Японії на саміт з питань спорту, суспільства і благодійності. Начо також підтримає принца в Сінгапурі цього тижня для збору коштів на Кубок Сентебале з поло.

Начо Фігерас і принц Гаррі в Японії

Протягом багатьох років вони грали в поло разом у різних матчах, і 46-річний Начо став одним із найактивніших прихильників Гаррі та Меган Маркл, вихваляючи їх в інтерв'ю для журналів і під час виступів на телебаченні.

Батько чотирьох дітей, якого прозвали "Девідом Бекхемом з поло", також був серед кількох найближчих довірених осіб герцога і герцогині, які з'явилися в документальному серіалі про пару на Netflix.

У вересні 2019 року Начо, який був свідком перших днів роману пари, а пізніше був гостем на їхньому весіллі, з'явився на шоу Еллен Дедженерес, щоб оголосити, що він "захистить своїх друзів" ціною свого життя.

Начо Фігерас і Еллен Дедженерес

Мільйонер, здається, абсолютно невимушено згадує про свою дружбу з королівською сім'єю в інтерв'ю, оскільки того самого року він сказав журналу Town and Country: "Що мені найбільше подобається в Гаррі, то це те, наскільки він реальний і наскільки серйозний у намірі поліпшити життя дітей, які не мали тих благословень, що були в нас".

Він також назвав Меган "неймовірною" і похвалив колишню акторку за "відмову від усього заради людини, яку вона кохає" в документальному серіалі про Сассексів на Netflix.

Він також розповів, як принц довірився йому після першого побачення з Меган.

Начо Фігерас і принц Гаррі на матчі з поло Фото: Instagram Ignacio Figueras

Начо зізнався, як він і його дружина Дельфіна Блак'є пішли на вечерю з Гаррі незабаром після того, як принц зустрів свою майбутню дружину 2017 року.

"Він подивився на нас і сказав: "Хлопці, я зустрів дівчину, ми щойно зустрілися, але я думаю, що це може бути та сама". Відразу було видно, що це очі закоханої людини", — розповів Начо.

Також він часто пише про Гаррі на своїх сторінках у соцмережах. У 2022 році він поділився спільним знімком із Гаррі в Instagram, написавши: "Яка радість бачити, як ти посміхаєшся. Мені подобається бути твоїм товаришем по команді".

Він також скористався своїм акаунтом у травні 2019 року, щоб довести свою лояльність своєму другові, заявивши: "Світ думає, що знає все про цю людину. Мені пощастило провести з ним достатньо часу, щоб дізнатися і зрозуміти, ким він є насправді".

Однак 2018 року Начо показав надсекретне весільне запрошення пари своїм передплатникам в Instagram, незважаючи на те, що подробиці, пов'язані з заключним заходом у Фрогмор-Гаусі, на той час ретельно охоронялися й приховувалися.

Вважається, що учасників урочистості попросили утриматися від публікації фотографій у соціальних мережах.

Однак Начо не зміг утриматися від спокуси. І за це його навіть не вилучили з друзів Гаррі та Меган. Втім, пізніше Начо видалив пост.

Начо Фігерас також був одним з перших, хто зустрів сина Меган і Гаррі Арчі 2019 року у Віндзорі — і, схоже, це на нього дуже вплинуло, адже він випустив аромат, названий на честь рідного міста Гаррі, натякаючи на "братерство споріднених душ" з герцогом Сассекським.

Він випустив серію з шести різних ароматів, натхнених його подорожами світом, зокрема один під назвою "Віндзор".

Частину виручки від продажу ароматів передали в благодійний фонд принца Гаррі Sentebale.

А після переїзду принца Гаррі до США вони зблизилися ще більше.

Хто такий Начо Фігерас

Ігнасіо "Начо" Фігерас народився і виріс у Буенос-Айресі, Аргентина.

У поло він почав грати в дев'ять років під керівництвом свого батька.

До 17 років він став професійним гравцем у поло. Попрацювавши в Європі, він потрапив у команду White Birch Polo Team, що базується в Бриджгемптоні, штат Нью-Йорк.

Описаний Tatler як "Девід Бекхем з Polo", він тепер може похвалитися статками в 30 мільйонів доларів, а також Начо іноді працює моделлю для Ralph Lauren з 2000 року.

Начо Фігерас

Але модельний бізнес ніколи не був метою спортсмена, який розпочав свою модельну кар'єру лише для того, щоб трохи заробити та привернути більше уваги до улюбленого виду спорту.

Його дружина Дельфіна Блак'є — дочка відомого аргентинського гравця в поло, і познайомилися вони на матчі 1997 року.

Начо Фігерас із дружиною

Вони почали зустрічатися на початку 1998 року, через два роки народилася їхня перша дитина. Одружилася пара в грудні 2005 року. Зараз у пари четверо дітей: Іларіо, Аврора, Артемо і Альба.

Начо Фігерас із дружиною та принц Гаррі Фото: Getty Images

Батьківство — ще одна тема, яка, як вважають, пов'язала його з герцогом Сассекським.

Незабаром після народження сина Гаррі, Арчі, Начо похвалив свого друга, назвавши його "приголомшливим батьком".

Він і Гаррі грали разом у благодійних матчах протягом останнього десятиліття, вони регулярно беруть участь у благодійних матчах, щоб зібрати кошти для Sentebale, організації, співзасновником якої є принц Гаррі, що підтримує дітей і молодих людей, які постраждали від ВІЛ, на півдні Африки.

Нагадаємо, до Японії принц Гаррі полетів без Меган Маркл. Інсайдери вважають, що вона залишилася з дітьми пари, тому що Арчі та Лілібет занадто малі для далеких перельотів.