Игрок в поло и миллионер Начо Фигерас: что известно о новом лучшем друге принца Гарри

Герцог Сассекский отправился с Начо в Японию на саммит по вопросам спорта, общества и благотворительности. Но дружат они уже много лет.

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Когда принц Гарри жил в Великобритании, у него было много друзей: со школы, из университета, его брат Уильям. Сейчас, после переезда в США, принцу пришлось обзаводиться новыми приятелями. И один из них – Начо Фигерас. Они вместе играют в поло, а теперь отправились в Японию. Кто такой Начо Фигерас и что о нем известно, пишет Daily Mail.

Считается, что дружба принца Гарри и Начо Фигераса восходит к 2007 году, поэтому неудивительно, что Начо стал главной поддерживающей фигурой в новой жизни принца Гарри, вдали от королевской семьи.

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Днем ранее герцог Сассекский воссоединился с аргентинским игроком в поло, когда прибыл в Японию на саммит по вопросам спорта, общества и благотворительности. Начо также поддержит принца в Сингапуре на этой неделе для сбора средств на Кубок Сентебале по поло.

Начо Фигерас и принц Гарри в Японии

На протяжении многих лет они играли в поло вместе в различных матчах, и 46-летний Начо стал одним из самых активных сторонников Гарри и Меган Маркл , восхваляя их в интервью для журналов и во время выступлений на телевидении.

Отец четверых детей, которого прозвали "Дэвидом Бекхэмом из поло", также был среди нескольких ближайших доверенных лиц герцога и герцогини, которые появились в документальном сериале о паре на Netflix.

В сентябре 2019 года Начо, который был свидетелем первых дней романа пары, а позже был гостем на их свадьбе, появился на шоу Эллен Дедженерес, чтобы объявить, что он "защитит своих друзей" ценой своей жизни.

Начо Фигерас и Эллен Дедженерес

Миллионер, кажется, совершенно непринужденно упоминает о своей дружбе с королевской семьей в интервью, поскольку в том же году он сказал журналу Town and Country: "Что мне больше всего нравится в Гарри, так это то, насколько он реален и насколько серьезен в намерении улучшить жизни детей, у которых не было тех благословений, которые были у нас".

Он также назвал Меган "невероятной" и похвалил бывшую актрису за "отказ от всего ради человека, которого она любит" в документальном сериале о Сассексах на Netflix.

Он также рассказал, как принц доверился ему после первого свидания с Меган.

Начо Фигерас и принц Гарри на матче по поло Фото: Instagram Ignacio Figueras

Начо признался, как он и его жена Дельфина Блакье пошли на ужин с Гарри вскоре после того, как принц встретил свою будущую жену в 2017 году.

"Он посмотрел на нас и сказал: "Ребята, я встретил девушку, мы только что встретились, но я думаю, что это может быть та самая". Сразу было видно, что это глаза влюбленного человека", — рассказал Начо.

Также он часто пишет о Гарри на своих страницах в соцсетях. В 2022 году он поделился общим снимком с Гарри в Instagram, написав: "Какая радость видеть, как ты улыбаешься. Мне нравится быть твоим товарищем по команде".

Он также воспользовался своим аккаунтом в мае 2019 года, чтобы доказать свою лояльность своему другу, заявив: "Мир думает, что знает все об этом человеке. Мне посчастливилось провести с ним достаточно времени, чтобы узнать и понять, кем он является на самом деле".

Однако в 2018 году Начо показал сверхсекретное свадебное приглашение пары своим подписчикам в Instagram, несмотря на то, что подробности, связанные с заключительным мероприятием во Фрогмор-Хаусе, в то время тщательно охранялись и скрывались.

Считается, что участников торжества попросили воздержаться от публикации фотографий в социальных сетях.

Однако Начо не смог удержаться от искушения. И за это его даже не исключили из числа друзей Гарри и Меган. Впрочем, позже Начо удалил пост.

Начо Фигерас также был одним из первых, кто встретил сына Меган и Гарри Арчи в 2019 году в Виндзоре — и, похоже, это на него сильно повлияло, так как он выпустил аромат, названный в честь родного города Гарри, намекая на "братство родственных душ" с герцогом Сассекским.

Он выпустил серию из шести различных ароматов, вдохновленных его путешествиями по миру, в том числе один под названием "Виндзор".

Часть выручки от продаж ароматов была передана в благотворительный фонд принца Гарри Sentebale.

А после переезда принца Гарри в США они сблизились еще больше.

Кто такой Начо Фигерас

Игнасио "Начо" Фигерас родился и вырос в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В поло он начал играть в девять лет под руководством своего отца.

К 17 годам он стал профессиональным игроком в поло. Поработав в Европе, он попал в команду White Birch Polo Team, базирующуюся в Бриджхэмптоне, штат Нью-Йорк.

Описанный Tatler как "Дэвид Бекхэм из Polo", он теперь может похвастаться состоянием в 30 миллионов долларов, а также Начо иногда работает моделью для Ralph Lauren с 2000 года.

Начо Фигерас

Но модельный бизнес никогда не был целью спортсмена, который начал свою модельную карьеру лишь для того, чтобы подзаработать и привлечь больше внимания к любимому виду спорта.

Его жена Дельфина Блакье – дочь известного аргентинского игрока в поло и познакомились они на матче в 1997 году.

Начо Фигерас с женой

Они начали встречаться в начале 1998 года, два года спустя родился их первый ребенок. Поженилась пара в декабре 2005 года. Сейчас у пары четверо детей: Иларио, Аврора, Артемо и Альба.

Начо Фигерас с женой и принц Гарри Фото: Getty Images

Отцовство — еще одна тема, которая, как полагают, связала его с герцогом Сассекским.

Вскоре после рождения сына Гарри, Арчи, Начо похвалил своего друга, назвав его "потрясающим отцом".

Он и Гарри играли вместе в благотворительных матчах в течение последнего десятилетия, они регулярно участвуют в благотворительных матчах, чтобы собрать средства для Sentebale, организации, соучредителем которой является принц Гарри, которая поддерживает детей и молодых людей, пострадавших от ВИЧ, на юге Африки.

Напомним, в Японию принц Гарри улетел без Меган Маркл. Инсайдеры полагают, что она осталась с детьми пары, потому что Арчи и Лилибет слишком малы для дальних перелетов.