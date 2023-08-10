Названа причина, почему Меган Маркл не поехала в Японию с принцем Гарри

Герцогиня Сассекская осталась в Калифорнии.

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38-летний принц Гарри в настоящее время находится в Японии, где выступил на саммите по вопросам спорта и благотворительности, а также также примет участие в матче по сбору средств для своей благотворительной организации Sentebale. В эту поездку он отправился без супруги. Об этом пишет Hello.

Герцогиня Сассекская осталась в Монтесито, штат Калифорния, с детьми пары — четырехлетним принцем Арчи и двухлетней принцессой Лилибет. Вполне вероятно, что Меган не присоединилась к мужу в его путешествии из-за сложности дальних перелетов с двумя маленькими детьми.

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Кроме того, Арчи также посещает дошкольное учреждение, а Гарри и Меган, возможно, стараются не нарушать распорядок дня своих детей. Герцог и герцогиня также воспитывают Арчи и Лилибет как частных лиц, поэтому они, вероятно, будут ограничивать поездки на дальние расстояния со своими детьми, пока они не станут намного старше.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Напомним, Гарри и Меган привезли своих малышей в Великобританию на празднование платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II в июне 2022 года. Арчи и Лилибет не появлялись на публике, но Сассексы посетили службу в честь Дня благодарения в соборе Святого Павла и Trooping the Colour. Мероприятие "Вечеринка во дворце" совпало с первым днем рождения Лилибет, поэтому Гарри и Меган устроили дочери чаепитие в их бывшем доме в Виндзоре, Frogmore Cottage.

Ранее Фокус писал, как Меган Маркл отметила свой день рождения.