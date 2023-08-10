Названо причину, чому Меган Маркл не поїхала в Японію з принцом Гаррі

Герцогиня Сассекська залишилася в Каліфорнії.

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38-річний принц Гаррі зараз перебуває в Японії, де виступив на саміті з питань спорту й благодійності, а також візьме участь у матчі зі збору коштів для своєї благодійної організації Sentebale. У цю поїздку він вирушив без дружини. Про це пише Hello.

Герцогиня Сассекська залишилася в Монтесіто, що в штаті Каліфорнія, з дітьми пари — чотирирічним принцом Арчі та дворічною принцесою Лілібет. Цілком імовірно, що Меган не приєдналася до чоловіка в його подорожі через складнощі далеких перельотів із двома маленькими дітьми.

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Зокрема, Арчі також відвідує дошкільний заклад, а Гаррі та Меган, можливо, намагаються не порушувати розпорядок дня своїх дітей. Герцог і герцогиня також виховують Арчі та Лілібет як приватних осіб, тому вони, ймовірно, обмежуватимуть поїздки на далекі відстані зі своїми дітьми, поки вони не стануть набагато старшими.

Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

Нагадаємо, Гаррі та Меган привезли своїх малюків до Великої Британії на святкування платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II в червні 2022 року. Арчі та Лілібет не з'являлися на публіці, але Сассекси відвідали службу на честь Дня подяки в соборі Святого Павла та Trooping the Colour. Захід "Вечірка в палаці" збігся з першим днем народження Лілібет, тому Гаррі та Меган влаштували доньці чаювання в їхньому колишньому будинку у Віндзорі, Frogmore Cottage.

Раніше Фокус писав, як Меган Маркл відсвяткувала свій день народження.