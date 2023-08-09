Дівич-вечір із подружками: як Меган Маркл відсвяткувала свій день народження

Хоч герцогиня Сассекська і не поділилася контентом, але журналісти з'ясували, як вона відзначила своє 42-річчя, сходивши на фільм "Барбі".

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Меган Маркл відзначала свій 42-й день народження ще 4 серпня, але тільки зараз стало відомо, як вона відсвяткувала. Папараці зняли її біля популярного в Монтесіто ресторану в день народження, але виявилося, що була ще й вечірка для близьких подруг. Про це пише Daily Mail.

Герцогиня влаштувала дівич-вечір, щоб подивитися популярний фільм "Барбі" і відвідати ексклюзивне ранчо Сан-Ісідро, щоб відсвяткувати це з друзями зі списку "А", тоді як принц Гаррі залишився вдома. Про це журналістам розповіли інсайдери.

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Повідомляється, що Меган Маркл провела час із Порцією де Россі та іншими подругами.

Герцогиня, яка відсвяткувала свій день народження минулої п'ятниці, в середу провела приємне побачення зі своїм 38-річним чоловіком у сільському італійському бістро Tre Lune в Монтесіто.

А потім вона сходила на показ головного хіта цього літа, фільму "Барбі" разом з подружками. І провела вечір на ексклюзивному ранчо Сан-Ісідро в пагорбах Монтесіто.

Меган Маркл на ранчо Сан-Ісідро Фото: Variety

Меган раніше відвідувала це приголомшливе ранчо, щоб зняти своє інтерв'ю Variety торік, в якому вона розповіла, як вона і Гаррі пережили смерть королеви Єлизавети, і обговорила їхні майбутні голлівудські проєкти. Це сталося якраз перед випуском документального серіалу Netflix про пару.

Повідомляється, що під час свого останнього візиту на ранчо Меган привітала дівчину, яка відзначала там дівич-вечір перед весіллям із подружками та зробила з ними кілька селфі.

Меган і Гаррі були помічені на церемонії поновлення обітниць Порції де Россі та її дружини Еллен Дедженерес на початку цього року, яку пара провела у своєму маєтку вартістю 70 мільйонів фунтів стерлінгів у Монтесіто.

Церемонія була невеликою і тільки для близьких, тож поява Гаррі та Меган серед гостей вказала на те, що вони потоваришували з відомою телеведучою та її дружиною.

Нагадаємо, у свій день народження Меган Маркл і принца Гаррі сфотографували біля популярного в Монтесіто італійського бістро Tre Lune.

До них приєднався їхній добрий друг Метт Коен, чоловік багаторічної подруги герцогині Сассекської Гізер Дорак. Також у бістро був музикант Blink-182 Тревіс Баркер.

Для свого особливого вечора Меган обрала чорно-білу сукню Posse без бретелей за ціною 188 фунтів стерлінгів і поєднала її зі своєю улюбленою сумкою Cult Gaia і чорними сандалями. І доповнила простий образ своїми дорогими прикрасами: улюбленим браслетом Cartier Love за 5427 доларів і тенісним браслетом Jennifer Meyer за 3736 фунтів стерлінгів.

Вартість страв у цьому італійському ресторані варіюється від 24 доларів до 61 долара. Поціновувачі італійської кухні також можуть вибрати серед 24 різних видів пасти та ризотто. Також їм пропонується безліч м'ясних і рибних страв, від філе лосося за 44 долари до стейка з філе міньйон за 65 доларів.