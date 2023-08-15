Принц Гарри планирует еще одну поездку после Японии: что известно

Герцог Сассекский очень хочет вернуться в Африку, на континент, который он когда-то называл "спасательным кругом".

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38-летний принц Гарри вернулся на поле для игры в поло, приняв участие в благотворительном матче в поддержку своей благотворительной организации Sentebale, которая работает с уязвимыми группами молодых людей в Ботсване и Лесото. Об этом пишет Hello.

Выступая на мероприятии, генеральный директор благотворительной организации Ричард Миллер сказал, что принц с нетерпением ждет возвращения в Лесото, где Sentebale была основана им и принцем Сейсо в 2006 году.

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"Я уверен, что как только он найдет время, он снова посетит Африку. Это всегда будет частью его жизни, и ему это нравится", — добавил Ричард.

Принц Гарри выступил на Sentebale ISPS Handa Polo Cup 12 августа 2023 года Фото: Getty Images

Африка — место, близкое сердцу Гарри, и впервые он посетил континент в детстве. В 1997 году он присоединился к своему отцу, тогда еще принцу Чарльзу, в поездке в Южную Африку. На протяжении многих лет герцог Сассекский совершал как публичные, так и частные визиты в Африку, а в первые месяцы отношений с Меган Маркл в 2016 году они отправились в Ботсвану.

Пара вернулась через год в поездку, где они помогали доктору Майку Чейзу из организации "Слоны без границ". А в сентябре 2019 года Гарри и Меган взяли своего четырехмесячного сына принца Арчи в путешествие по югу Африки. Гарри также побывал в Мозамбике и Руанде в качестве президента африканских парков в августе прошлого года, но, без сомнения, он с нетерпением ждет скорого возвращения в Африку вместе с Меган, Арчи и Лилибет.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри прилетел в Токио вместе с Начо Фигерасом, а также что известно о друге герцога.