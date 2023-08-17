Принц Гаррі не говоритиме з Кейт Міддлтон без дозволу Меган Маркл, — експерт

Раніше стало відомо, що принцеса Уельська телефонує герцогу Сассекському ночами в надії примиритися.

Related video

Принц Гаррі не розмовлятиме з Кейт Міддлтон без дозволу Меган Маркл. Про це повідомляється в подкасті "To Di For Daily".

Королівська коментаторка Кінсі Шофілд спростувала нещодавнє повідомлення The Mirror про те, що принцеса Уельська "жаліє" 38-річного Гаррі та підтримує його таємними нічними телефонними дзвінками.

Стосунки між Сассекськими та Уельськими були напруженими протягом багатьох років — особливо після того, як Гаррі і Маркл покинули посади старших членів королівської родини у 2020 році.

Шофілд стверджувала, що Гаррі намагається поводитися "зухвало" на тлі тривалої сімейної драми.

"Особисто я не вірю, що Гаррі поговорив би з Кетрін наодинці без благословення Меган", — зазначила вона.

Коментаторка також стверджувала, що 41-річний принц Вільям і Кейт Міддлтон занадто "зосереджені на своїх цілях", щоб хвилюватися про балачки Гаррі та Маркл, і "постаралися дистанціюватися".

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Значна частина нещастя Вільяма щодо Гаррі пов’язана з тим, що Гаррі та Меган так відкрито обговорювали Кетрін з Опрою та в рамках "Spare", — сказала Шофілд Fox News.

"Кетрін дуже поважає почуття принца Вільяма і не буде ходити за його спиною", — додала вона.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон телефонує принцу Гаррі ночами, аби примиритися.

Також Фокус писав про чергову судову справу принца Гаррі.