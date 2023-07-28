Кейт Міддлтон та принц Вільям роздратовані тим, що принц Гаррі буде судитися

Члени королівської родини поважають свободу вибору та дій герцога Сассекського, проте їм це не подобається.

Related video

Кейт Міддлтон і принц Вільям "дуже роздратовані" перспективою участі принца Гаррі в черговій "блокбастерній" судовій справі. Про це пише Daily Beast.

У четвер, 27 липня 2023, було підтверджено, що герцог Сассекський готовий розпочати нову судову битву, оскільки його справу проти News Group Newspaper (NGN) передадуть до суду.

Суддя Високого суду постановив, що частина позову Гаррі про відшкодування збитків проти NGN щодо звинувачень у незаконному зборі інформації може бути задоволена. Суд відбудеться у 2024 році.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Король Чарльз ІІІ із синами Фото: Getty Images

Як повідомляється, принц Вільям і король Чарльз ІІІ, а також їхні дружини, принцеса Кейт і королева Камілла, незадоволені тим, що принц Гаррі буде втягнутий у ще один судовий конфлікт, повідомляє інсайдер.

Джерело розповіло: "Кожен у сім’ї повністю погоджується з тим, що Гаррі є приватним громадянином і може робити те, що йому подобається, не звертаючись до сім’ї".

"Звичайно, вони дуже роздратовані перспективою нових гучних процесів у справі Гаррі, але вони цього очікували; є також справа про наклеп проти Mail, не забувайте".

Королева Єлизавета ІІ з онуками Фото: Getty

Нагадаємо, судовий позов принца Гаррі щодо злому його телефона відхилили.

Також Фокус писав про те, що майбутні сусіди герцогів Сассекських не хочуть жити поруч з королівськими персонами.