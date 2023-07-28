Кейт Миддлтон и принц Уильям раздражены тем, что принц Гарри будет судиться

Члены королевской семьи уважают свободу выбора и действий герцога Сассекского, однако им это не нравится.

Related video

Кейт Миддлтон и принц Уильям "очень раздражены" перспективой участия принца Гарри в очередном "блокбастерном" судебном деле. Об этом пишет Daily Beast.

В четверг, 27 июля 2023 года, было подтверждено, что герцог Сассекский готов начать новую судебную битву, поскольку его дело против News Group Newspaper (NGN) передадут в суд.

Судья Высокого суда постановил, что часть иска Гарри о возмещении убытков против NGN по обвинениям в незаконном сборе информации может быть удовлетворена. Суд состоится в 2024 году.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Король Чарльз III с сыновьями Фото: Getty Images

Как сообщается, принц Уильям и король Чарльз ІІІ, а также их жены, принцесса Кейт и королева Камилла, недовольны тем, что принц Гарри будет втянут в еще один судебный конфликт, сообщает инсайдер.

Источник рассказал: "Каждый в семье полностью согласен с тем, что Гарри является частным гражданином и может делать то, что ему нравится, не обращаясь к семье".

"Конечно, они очень раздражены перспективой новых громких процессов по делу Гарри, но они этого ожидали; есть также дело о клевете против Mail, не забывайте".

Королева Елизавета II с внуками Фото: Getty

Напомним, судебный иск принца Гарри относительно взлома его телефона отклонили.

Также Фокус писал о том, что будущие соседи герцогов Сассекских не хотят жить рядом с королевскими персонами.