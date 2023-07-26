Будущие соседи принца Гарри и Меган Маркл не хотят, чтобы они покупали дом рядом

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Герцоги Сассекские присматриваются к домам в пригороде Санта-Барбары, но там категорически против таких соседей.

Когда местные жители в уединенном анклаве ранчо Хоуп в Санта-Барбаре, штат Калифорния, услышали, что принц Гарри и Меган Маркл, возможно, захотят уехать из соседнего Монтесито, чтобы купить дом в их эксклюзивном пригороде, они не стали раскатывать приветственный коврик. Более того, они категорически против такого соседства. Об этом пишет The Post

Риелтор ранчо Хоуп сообщил, что через девять месяцев после того, как слухи были опубликованы в Santa Barbara News-Press , их офис продолжает принимать звонки от обеспокоенных жителей, которые опасаются, что принц Гарри и Меган Маркл, а также их служба охраны нарушат мир в тихом районе, где дома стоят до 22,5 миллиона долларов.

Въезд на ранчо Хоуп Фото: Соцсети

"Люди, которые звонили мне, не хотят перемен и не хотят всей этой шумихи", — сказал журналистам риелтор, пожелавший остаться неизвестным.

"Люди недовольны, так говорят в городе. Они хотят, чтобы они остались в Монтесито и не привлекали внимания к ранчо Хоуп", — подтвердил другой риелтор и уроженец Санта-Барбары.

Жители ранчо Хоуп заявляют, что уже видели Меган Маркл на частном пляже пригорода, где только три дороги являются общественными, а жители ценят покой и отсутствие шумихи.

Частный пляж на ранчо Хоуп

Ходят слухи, что принц Гарри и Меган Маркл искали дом на ранчо Хоуп еще в октябре 2022 года.

И местные жители обеспокоены тем, что Гарри и Меган, переехавшие по соседству, могут превратить их сообщество в "продолжение Монтесито".

Там где сейчас живут принц Гарри и его семья, имеются дома у многих знаменитостей. В Монтесито живут Кэти Перри и Орландо Блум, Адам Левин, Опра Уинфри, Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес. Но даже там были недовольны настолько шумными и неудобными соседями за которыми постоянно охотятся зеваки и папарацци.

Один из сотрудников магазина в Монтесито рассказывал, что служба безопасности Гарри и Меган постоянно перекрывает улицы и пешеходные тропы.

Жители и соседи эксклюзивного сообщества ранчо Хоуп — с более чем 27 милями конных троп и частным пляжем — опасаются, что члены королевской семьи поставят под угрозу их частную жизнь.

Многие опасаются, что внимание средств массовой информации, которое следует за парой, разрушит тихий пригород.

"На самом деле неправильно перекрывать улицы. Это мешает людям. А они платят много денег, чтобы жить здесь, знаете ли", — отметил риелтор.

В то время как в Монтесито есть общественные пляжи, жителям ранчо Хоуп нужен код от входа для доступа к их частному пляжу. И они ценят покой и конфиденциальность, в которые Меган Маркл и принц Гарри не вписываются.

"Руководители ранчо Хоуп тщательно следят за тем, чтобы так и оставалось. Мы единственные в районе, где есть собственный пляж", — сказал бывший житель ранчо.

А Брайан Нейер, глобальный специалист по элитной недвижимости из Беверли-Хиллз сказал журналистам, что поместья на ранчо Хоуп редко появляются на рынке, и продавцы могут выбирать, кому они их продадут.

"Люди, которые звонили мне, не хотели бы, чтобы Меган и Гарри переезжали сюда — они очень консервативны. Это небольшое и очень богатое сообщество, где недвижимость не очень часто выставляется на продажу. Тут много старых денег. Богатство старых поколений. Эти поместья просто передаются от одного поколения к другому", — сказал Нейер.

Принц Гарри и Меган Маркл в Монтесито Фото: Скриншот

Ранее стало известно, что Гарри и Меган тайно присматривали дома в Малибу.

А о соседстве с Меган и Гарри в Монтесито рассказывал известный актер Роб Лоу.