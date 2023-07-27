Позов принца Гаррі щодо "прослуховування його телефону" відхилено

Справа сина короля Чарльза ІІІ "не досягла необхідного порогу правдоподібності та переконливості".

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Претензії принца Гаррі щодо злому телефону проти британського видання були відхилені в четвер, 27 липня 2023. Про це повідомляє Daily Mail.

Суддя відхилив заяву герцога Сассекського про існування "таємної угоди" між Букінгемським палацом і пресою, назвавши ймовірну домовленість неправдоподібною. У своєму рішенні суддя сказав, що справа сина короля Чарльза ІІІ "не досягла необхідного порогу правдоподібності та переконливості".

Видавець The Sun назвав це рішення "значною перемогою".

Втім, принц Гаррі все ще має право продовжувати судитися з виданням за використання інших ймовірних незаконних дій для отримання інформації про нього та його родину.

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Принц Гаррі Фото: Getty Images

Судовий розгляд у цій справі розпочнеться в січні, якщо угода не буде досягнута достроково.

38-річний Гаррі подав до суду на нині неіснуючі News of the World, Sun і Daily Mirror у 2019 році, стверджуючи, що таблоїди зламали його телефон, щоб отримати голосову пошту в період з 1996 по 2011 рік.

Принц Гаррі Фото: Getty

Його претензії проти Sun були надіслані лише через кілька днів після того, як його дружина Меган Маркл подала до суду на Mail on Sunday та її материнську компанію Associated Newspapers за нібито незаконну публікацію приватного листа, який вона написала своєму батькові Томасу Марклу.

Нагадаємо, королівській родині рекомендують тримати принца Джорджа подалі від його скандального дядька.

Також Фокус писав про те, що принц Гаррі відчуває ревнощі до принца Вільяма та його дружини.