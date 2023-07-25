Принц Гаррі "відчуває ревнощі" до принца Вільяма та Кейт Міддлтон, — джерело

Герцог Сассекський хотів би повернутися у Великобританію, проте він навряд чи вже помириться з родичами.

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Принц Гаррі відчуває "дрібні ревнощі" до брата та його дружини Кейт Міддлтон. Про це пише Еxpress.

За словами колишнього королівського дворецького Пола Баррелла, критика принца Гаррі щодо принца Вільяма та Кейт Міддлтон є "дрібними ревнощами".

Після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл у 2020 році залишили посади старших членів королівської родини та переїхали до США, вони продовжували розповідати про своє життя в Букінгемському палаці в негативному світлі.

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Їхнє скандальне інтерв’ю з Опрою Вінфрі у 2021 році висвітлило звинувачення проти королівської родини, тоді як їхні документальні серіали Netflix "Гаррі та Меган" і мемуари герцога "Spare" розкрили додаткову конфіденційну інформацію про британських роялів.

Баррелл сказав про принца та принцесу Уельських: "[Вільям] неймовірний, вони двоє [Вільям і Кейт] разом є владною парою, і вони вчаться, перш ніж прийде їхній час, вони дізнаються про людей країни, королем якої він одного дня стане".

Дворецький вважає, що все це відбувається певною мірою через дрібні ревнощі.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Згідно з деякими джерелами, Гаррі відчайдушно хоче повернутися до Великобританії, оскільки він не прижився в Лос-Анджелесі так само, як Меган, оскільки вона виросла в цьому місті.

Нагадаємо, мемуари принца Гаррі найчастіше викидають цього літа.

Також Фокус писав про плани герцогів Сассекських придбати нове житло.