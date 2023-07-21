Мемуари принца Гаррі "Запасний" стали книжкою, яку найбільше викидають цього літа (фото)

Понад 100 примірників залишили відпочивальники на курортах в Іспанії, Греції та Туреччині. Мемуари знаходили біля басейнів, у кімнатах і сміттєвих баках.

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Мемуари принца Гаррі Spare ("Запасний") була найшвидше продаваною науково-популярною книгою у Великій Британії з 1998 року, за перший тиждень після публікації в усьому світі продали 3,2 мільйона примірників. Однак вона ж стала книжкою цього літа, яку найбільше викидають, повідомляє Daily Mail.

Повідомляють, що 416-сторінкові мемуари залишили в кімнатах, сміттєвих баках і біля басейнів у популярних місцях відпочинку в усій Європі та за її межами, зокрема в Іспанії, Греції та Туреччині.

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Туроператор On The Beach заявив, що цього літа він отримав 100 примірників автобіографії від працівників готелю, які збирали мемуари Гаррі на пляжах і у сміттєвих баках.

Мемуари принца Гаррі Фото: Соцмережi

Директорка з роботи з клієнтами Зої Гарріс сказала журналістам: "Ми ніколи не бачили нічого подібного. Бюро знахідок на наших найпопулярніших курортах переповнені копіями Spare. Спочатку ми подумали, що це кумедно, але за останні кілька місяців кілька інших готелів надіслали десятки знайдених у них екземплярів".

Зої пожартувала, що мемуарами принца Гаррі вже забиті всі книжкові шафи, тож вона попросила більше не приносити цю книжку, бо вони не знають, що робити з уже наявними примірниками. Швидше за все вони будуть розпродавати їх онлайн.

Новини про те, що мемуари принца Гаррі почали масово викидати, з'явилися за кілька тижнів після того, як угода Гаррі та Меган Маркл зі Spotify на 18 мільйонів фунтів стерлінгів закінчилася достроково, хоча у пари все ще є угода герцога Сассекського на 29 мільйонів фунтів стерлінгів на чотири книги.

Нагадаємо, у своїх мемуарах "Запасний" 38-річний герцог Сассекський зробив низку сенсаційних заяв, які потрапили в заголовки газет по всьому світу.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Він згадував, що його брат, принц Вільям, називав його дружину Меган Маркл "грубою", а також розповідав, що вони побилися.

Гаррі також писав про те, як він і Вільям благали короля Чарльза не одружуватися з тепер уже королевою Каміллою, яка, як він побоювався, могла стати їхньою "злою мачухою".

Але деякі одкровення принца отримали явно не ту реакцію на яку він розраховував.

Він згадав, що втратив цноту за пабом у селі з "дорослою жінкою", заявивши, що вона його відшльопала, і це було "принизливо". І журналісти гадали, хто це може бути, поки на зв'язок не вийшла сама "доросла жінка", яка виявилася 40-річною Сашею Волпол, водійкою екскаватора.

Принц Гаррі та Саша Волпол (блондинка в центрі) 2001 року Фото: Getty Images

Вона розповіла про перший секс принца значно більше, ніж він сам, згадавши, що секс був у полі за пабом Vine Tree в селі Нортон у графстві Вілтшир. І принц виявився не на висоті, хоч дупа у нього була "як персик".

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл набивалися в друзі до президента США Джо Байдена та першої леді Джилл Байден. Вони надсилали подарунки в Білий дім і навіть просилися на борт президентського літака після похорону королеви Єлизавети у вересні минулого року.