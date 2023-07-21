Мемуары принца Гарри "Запасной" стали самой выбрасываемой книгой этого лета (фото)

Более 100 экземпляров оставили отдыхающие на курортах в Испании, Греции и Турции. Мемуары находили у бассейнов, в комнатах и мусорных баках.

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Мемуары принца Гарри Spare ("Запасной") была самой быстро продаваемой научно-популярной книгой в Великобритании с 1998 года, за первую неделю после публикации по всему миру было продано 3,2 миллиона экземпляров. Однако она же стала самой выбрасываемой книгой этого лета, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что 416-страничные мемуары были оставлены ​​в комнатах, мусорных баках и у бассейнов в популярных местах отдыха по всей Европе и за ее пределами, в том числе в Испании, Греции и Турции.

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Туроператор On The Beach заявил, что этим летом он получил 100 экземпляров автобиографии от работников отеля, которые собирали мемуары Гарри по пляжам и мусорным бакам.

Мемуары принца Гарри Фото: Соцсети

Директор по работе с клиентами Зои Харрис сказала журналистам: "Мы никогда не видели ничего подобного. Бюро находок на наших самых популярных курортах переполнены копиями Spare. Сначала мы подумали, что это забавно, но за последние несколько месяцев несколько других отелей прислали десятки найденных у них экземпляров".

Зои пошутила, что мемуарами принца Гарри уже забиты все книжные шкафы, так что она попросила больше не приносить эту книгу, так как они не знаю, что делать с уже имеющимися экземплярами. Скорей всего они будут распродавать их онлайн.

Новости о том, что мемуары принца Гарри начали массово выбрасывать, появились через несколько недель после того, как сделка Гарри и Меган Маркл со Spotify на 18 миллионов фунтов стерлингов закончилась досрочно, хотя у пары все еще есть сделка герцога Сассекского на 29 миллионов фунтов стерлингов на четыре книги.

Напомним, в своих мемуарах "Запасной 38-летний герцог Сассекский сделал ряд сенсационных заявлений, которые попали в заголовки газет по всему миру.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Он упоминал, что его брат, принц Уильям, называл его жену Меган Маркл "грубой", а также рассказывал, что они подрались.

Гарри также писал о том, как он и Уильям умоляли короля Чарльза не жениться на теперь уже королеве Камилле, которая, как он опасался, могла стать их "злой мачехой".

Но некоторые откровения принца получили явно не ту реакцию на которую он рассчитывал.

Он упомянул, что потерял девственность за пабом в деревне с "взрослой женщиной", заявив, что она его отшлепала, и это было "унизительно". И журналисты гадали, кто это может быть, пока на связь не вышла сама "взрослая женщина", которая оказалась 40-летней Сашей Уолпол, водительницей экскаватора.

Принц Гарри и Саша Уолпол (блондинка в центре) в 2001 году Фото: Getty Images

Она рассказала о первом сексе принца куда больше, чем он сам, упомянув, что секс был в поле за пабом Vine Tree в деревне Нортон в графстве Уилтшир. И принц оказался не на высоте, хоть задница у него была "как персик".

Напомним, на этой неделе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл набивались в друзья к президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден. Они присылали подарки в Белый дом и даже просились на борт президентского самолета после похорон королевы Елизаветы в сентябре прошлого года.