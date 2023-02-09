У принца Гарри был секс с водителем экскаватора. Дама поделилась впечатлениями
Саша Уолпол призналась сама, потому что понимала: журналисты не перестанут ее искать. И отметила, что секс с Гарри был очень коротким.
Водитель экскаватора, 40-летняя Саша Уолпол, с которой принц Гарри написал в своих мемуарах "Запасной", описывая свой первый секс за пабом, пояснила, почему не стала хранить секрет. По словам женщины, она понимала, что журналисты будут ее искать и никогда не успокоятся. Об этом пишет Daily Mail.
Саша Уолпол занималась сексом с принцем Гарри за день до своего 19-летия. Однако в мемуарах принц назвал ее "зрелой", так что все подумали, что она была гораздо старше на тот момент 16-летнего принца.
Саша 21 год держала этот эпизод своей жизни в секрете, однако призналась сама после выхода скандальных мемуаров и рассказала в интервью журналисту Пирсу Моргану, что после шумихи вокруг книги Гарри поняла, слухи об этом инциденте "никогда не прекратятся".
"Это вечно будет всплывать. Пока журналисты не узнают, кто это, они будут допрашивать людей. И да, я могла ничего не говорить, но тогда это никогда не прекратится", — пояснила Саша.
Она всего на два года старше принца и куда младше, чем большинство женщин, которые вызывали у него сексуальный интерес. Гарри известен своей страстью к зрелым дамам. Его даже подозревали в романе с актрисой Лиз Херли.
Саша, которая сейчас воспитывает двоих детей и работает водителем экскаватора, сказала Пирсу, что Гарри мог бы и предупредить ее, что расскажет об их юношеском сексе и назовет ее "зрелой женщиной".
"Он не назвал меня по имени в книге, но люди, которые были там в ту ночь, или просто часть этого круга общения, могли бы понять, что это был я. Возможно, Гарри мог подумать об этом перед публикацией. Он мог бы найти меня, если бы попытался. И люди уже задают вопросы", — сказала женщина.
Саша Уолпол и принц Гарри познакомились, когда она работала в поместье Хайгроув помощником грумера. Тогда ей было 17 лет. Они быстро подружились, потому что им нравились лошади, а, по словам Саши, "в мире лошадей все равны".
"Наша компания была очень разношерстной: игроки в поло, конюхи, охотники, жокеи. Неважно, конюх ты, или член королевской семьи. Все были равны. Гарри не вел себя как принц, в нем не было никакого снобизма. Честно говоря, мы были просто двумя приятелями, которые говорили о лошадях", — вспоминает Саша те времена.
Саша пригласила Гарри, тогда 16-летнего школьника из Итона, в паб, чтобы отпраздновать ее 19-летие в 2001 году, а потом они вышли покурить. И в поле за пабом все и случилось.
Саша Уолпол говорит, что именно Гарри сделал первый шаг, который и привел их к "непосредственному и искрометному" сексу в поле за пабом "Виноградное дерево" (Vine Tree) в деревне Нортон в графстве Уилтшир.
Гарри подарил ей игрушку: плюшевую Мисс Пигги и забавную открытку с китом. А потом заказал поднос с десятью шотами, так что они были очень пьяны к закрытию паба.
По ее словам, когда был сделан последний заказ, принц спросил ее: "Пойдем покурим?" и они прокрались на соседнее поле, чтобы выкурить сигарету вне поля зрения его службы безопасности.
"Он начал целовать меня. Это было страстно. И мы быстро перешли к ласкам. Это было страстно и быстро. Быстрый секс между двумя друзьями. Это было волнующе, потому что мы не должны были этого делать. Он не был для меня принцем Гарри, это был Гарри, мой друг, и ситуация немного вышла из-под контроля. Мы не собирались этого делать — это не было преднамеренно, и я не знала, что он девственник. Не было никаких на это намеков. Он, казалось, знал, что делал. Это было быстро, дико, захватывающе. Мы оба были пьяны", — рассказала Саша подробности того, как она лишила невинности принца.
Секс случился в густой траве, за живой изгородью. Было около 11 часов вечера и ночь была теплой.
В мемуарах Гарри пишет, что это была "быстрая скачка, после которой она шлепнула меня по заднице и отправила восвояси". Сегодня его признание, что это было "унизительно", вызывает у его первой женщины смех.
"Я не возражаю против того, чтобы он это сказал, потому что это не очень славно, не так ли? Мы были пьяны и занимались сексом в поле. Его описание точное — я была шокирована, когда это прочитала, это вернуло меня в прошлое. Но я не обижаюсь. Он все точно описал: я схватила его за задницу и шлепнула. И погладила. Зад у него был, как персик", — по словам Саши за время их пятиминутного секса Гарри не доставил ей удовольствия.
"Честно говоря, он не позаботился о том, чтобы мне понравилось. Он был молод. Только когда вы становитесь старше, вы понимаете это. Это действительно был просто момент страсти", — по словам Саши их вернули в реальность их друзья, которые вышли из паба.
Они вернулись в паб порознь, надеясь сохранить все в секрете. Их не было минут 15 и охрана начала беспокоится.
"Я вернулась через забор. Мои друзья увидели меня и начали смеяться. Я потеряла ремень и была растрепана. Так что они все поняли", — призналась Саша.
К слову, подарок принца и открытку от него Саша сохранила. В ней написано: "Саше, счастливого дня рождения, и не слишком сердись! К счастью, я буду рядом, чтобы присматривать за тобой, с любовью, Баз… PS. Спасибо за все".
Домой в деревню Эктон-Тервиль Сашу отвезла ее подруга Брайони на своей машине.
Она проснулась с похмелья и чувством неловкости.
"Я не думала: "У меня был секс с принцем Гарри", я думала: "О Боже, я только что переспала с Гарри". Это было непривычно, спать с другом. Мы перешли черту, нарушили кодекс друзей. Брайони потом отвезла меня в паб, чтобы я нашла свой пояс", — после этого секса дружба Гарри и Саши сошла на нет. Они больше не переписывались и не общались.
Рассказ Гарри о его первом сексе вызвал шквал спекуляций о том, кем могла быть загадочная "зрелая женщина", и даже 57-летняя актриса Лиз Херли была вынуждена заявить, что это не она лишила Гарри невинности. Но Саша, конечно же, сразу поняла, что это она, как и ее друзья, приславшие ей сообщения в день выхода книги.
"Я поняла, размышляя об этом на следующий день, что он был девственником. Я не знала о его девушках, мы просто тусовались вместе", — говорит Саша с усмешкой.
Напомним, ранее журналисты считали, что невинности Гарри лишила Сюзанна Харви, еще одна знакомая принца с его юных лет. Они целовались за пабом, но Сюзанна отрицала, что у них был секс.