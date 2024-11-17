Символ любви и брака: история обручального кольца Кейт Миддлтон

Культовое украшение в свое время принадлежало принцессе Диане. Кольцо дополняло голубые глаза мамы Гарри и Уильяма.

Обручальное кольцо Кейт Миддлтон в свое время принадлежало покойной принцессе Диане. Украшение досталось в наследство принцу Гарри, а тот, по слухам, впоследствии отдал его брату Уильяму, который женился на несколько лет раньше него. Об этом пишет Daily Mail.

После трагической смерти принцессы Дианы в 1997 году ее младший сын Гарри унаследовал кольцо Garrard с сапфиром, а старший сын Уильям выбрал ее часы Cartier Tank Française.

Ходили слухи, что в 2010 году братья обменялись вещами, чтобы Уильям мог использовать кольцо во время помолвки с Кейт Миддлтон. А Гарри впоследствии подарил часы своей жене Меган Маркл.

Однако в своей книге "Запасной" герцог Сассекский назвал такие мысли "абсолютной чушью".

Гарри утверждал, что у Уильяма уже был перстень их матери, когда он сделал предложение Кейт, поэтому его никогда не просили отдать украшение.

Кроме того, принц Гарри отметил, что не знал о намерении старшего брата жениться на Кейт, пока о помолвке не было публично объявлено в 2010 году. В 2011 пара заключила брак, а Гарри женился на Меган Маркл в 2018 году.

Обручальное кольцо Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Вскоре после нашего возвращения в Британию дворец объявил, что Вилли собирается жениться. Ноябрь 2010", — написал Гарри в своих мемуарах.

В частности, младший сын короля Чарльза III отрицал, что когда-либо просил ювелирное изделие после смерти Дианы, и написал: "Я никогда не дарил Вилли то кольцо, потому что оно не мое. У него это уже было. Он попросил об этом после того, как мама умерла, и я был очень рад отпустить это".

Одно из самых известных ювелирных украшений в истории, кольцо Garrard с сапфиром и бриллиантом, тогда еще принц Чарльз приобрел для Дианы в 1981 году. Украшение стоило 28 000 фунтов стерлингов, а сейчас его оценивают более чем в 300 000 фунтов стерлингов.

Обручальное кольцо Кейт Миддлтон Фото: соцсети

Кольцо, вдохновленное сапфировой брошью королевы Виктории 1840 года, которую она носила как "нечто голубое" в день своей свадьбы, символизировало брак, семью и любовь.

Чарльз остановил свой выбор на нем, поскольку украшение "дополняло голубые глаза" принцессы Дианы.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день свадьбы Фото: Getty Images

Несмотря на слова Гарри, бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл говорил, что он присутствовал, когда братья выбирали украшения своей матери.

"И поэтому, когда ребята пришли в Кенсингтонский дворец, я сказал им, что вы должны взять что-то от вашей матери. Вы должны взять что-то, чтобы напомнить себе о времени, проведенном здесь, в Кенсингтонском дворце, и о жизни вашей матери", — рассказывал Баррелл.

Принцесса Диана несколько раз надевала часы Cartier Tank Française. В то время украшение из желтого золота стоило 17 800 фунтов стерлингов. Позже Гарри подарил их Меган.

Меган Маркл с часами принцессы Дианы Фото: justiceforgirls_canada\Instagram

Напомним, Кейт Миддлтон нарушила важную традицию.

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