Символ любви и брака: история обручального кольца Кейт Миддлтон
Культовое украшение в свое время принадлежало принцессе Диане. Кольцо дополняло голубые глаза мамы Гарри и Уильяма.
Обручальное кольцо Кейт Миддлтон в свое время принадлежало покойной принцессе Диане. Украшение досталось в наследство принцу Гарри, а тот, по слухам, впоследствии отдал его брату Уильяму, который женился на несколько лет раньше него. Об этом пишет Daily Mail.
После трагической смерти принцессы Дианы в 1997 году ее младший сын Гарри унаследовал кольцо Garrard с сапфиром, а старший сын Уильям выбрал ее часы Cartier Tank Française.
Ходили слухи, что в 2010 году братья обменялись вещами, чтобы Уильям мог использовать кольцо во время помолвки с Кейт Миддлтон. А Гарри впоследствии подарил часы своей жене Меган Маркл.
Однако в своей книге "Запасной" герцог Сассекский назвал такие мысли "абсолютной чушью".
Гарри утверждал, что у Уильяма уже был перстень их матери, когда он сделал предложение Кейт, поэтому его никогда не просили отдать украшение.
Кроме того, принц Гарри отметил, что не знал о намерении старшего брата жениться на Кейт, пока о помолвке не было публично объявлено в 2010 году. В 2011 пара заключила брак, а Гарри женился на Меган Маркл в 2018 году.
"Вскоре после нашего возвращения в Британию дворец объявил, что Вилли собирается жениться. Ноябрь 2010", — написал Гарри в своих мемуарах.
В частности, младший сын короля Чарльза III отрицал, что когда-либо просил ювелирное изделие после смерти Дианы, и написал: "Я никогда не дарил Вилли то кольцо, потому что оно не мое. У него это уже было. Он попросил об этом после того, как мама умерла, и я был очень рад отпустить это".
Одно из самых известных ювелирных украшений в истории, кольцо Garrard с сапфиром и бриллиантом, тогда еще принц Чарльз приобрел для Дианы в 1981 году. Украшение стоило 28 000 фунтов стерлингов, а сейчас его оценивают более чем в 300 000 фунтов стерлингов.
Кольцо, вдохновленное сапфировой брошью королевы Виктории 1840 года, которую она носила как "нечто голубое" в день своей свадьбы, символизировало брак, семью и любовь.
Чарльз остановил свой выбор на нем, поскольку украшение "дополняло голубые глаза" принцессы Дианы.
Несмотря на слова Гарри, бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл говорил, что он присутствовал, когда братья выбирали украшения своей матери.
"И поэтому, когда ребята пришли в Кенсингтонский дворец, я сказал им, что вы должны взять что-то от вашей матери. Вы должны взять что-то, чтобы напомнить себе о времени, проведенном здесь, в Кенсингтонском дворце, и о жизни вашей матери", — рассказывал Баррелл.
Принцесса Диана несколько раз надевала часы Cartier Tank Française. В то время украшение из желтого золота стоило 17 800 фунтов стерлингов. Позже Гарри подарил их Меган.
Напомним, Кейт Миддлтон нарушила важную традицию.
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