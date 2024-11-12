Кейт Миддлтон нарушила важную традицию: детали

Онкобольная принцесса Уэльская посетила мероприятия, во время которых чествовали погибших во всех войнах. Для обоих появлений она выбрала черный наряд.

Кейт Миддлтон нарушила важную традицию во время Дня памяти. Об этом пишет Hello Magazine.

Принцесса Уэльская появилась на воскресной службе памяти в Кенотафе, но она пропустила важную традицию.

Жена принца Уильяма наблюдала за процессом с балкона Министерства иностранных дел вместе с герцогиней Эдинбургской, когда король, принц Уэльский, королевская принцесса Анна и герцог Эдинбургский возложили свои венки к подножию мемориала.

Обычно венок совместно подписывают принц Уильям и Кейт Миддлтон, но поклонники королевской семьи заметили, что в этом году на нем была лишь подпись будущего короля.

В сообщении было написано: "В память обо всех тех, кто принес наибольшую жертву. Мы будем помнить их".

Редкое появление Кэтрин было подтверждено только за день до этого, когда она постепенно возвращается к своим общественным обязанностям на фоне борьбы с раком — и это могло быть причиной, почему она не подписала венок от своего имени.

Королевская семья на День памяти

Сначала жена будущего короля Великобритании появилась на Фестивале памяти в Королевском Альберт-Холле.

Кейт Миддлтон вышла в свет

А на следующий день она заняла свое место на балконе, чтобы почтить тех, кто погиб во всех войнах. Кейт Миддлтон была одета в черное во время обоих выходов.

Напомним, принц Уильям рассказал о состоянии здоровья Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о том, какой Кейт Миддлтон была в колледже.