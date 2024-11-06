Принц Уильям рассказал правду о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

В Кейптаун (ЮАР) принц Уильям отправился без жены. Она вместе с детьми будет смотреть церемонию награждения Earthshot Awards по телевизору.

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Принцесса Уэльская Кэтрин, котора сейчас проходит лечение от рака после завершения основного курса химиотерапии, чувствует себя хорошо. Об этом принц Уильям заявил во время своей поездки в Кейптаун (ЮАР), где 6 ноября пройдет четвертая ежегодная церемония награждения лауреатов премии Earthshot Awards, призванной подчеркнуть и масштабировать лучшие решения на планете для решения текущего экологического кризиса, пишет BBC.

"У нее все хорошо, спасибо. И… надеюсь, она смотрит сегодня вечером. Так что подбадривайте меня. Она была потрясающей весь этот год. Я знаю, что она очень хочет, чтобы сегодняшний вечер стал успешным", — сказал будущий король Великобритании.

Принц Уильям готовится к церемонии награждения

Он сказал, что он и его семья, как и многие другие, ведут разговоры о том, чтобы попытаться "сделать то, что они могут" дома.

"Да, ну, вы знаете, каждая семья пытается сделать то, что они могут, чтобы помочь окружающей среде. Мы проходим через все основы переработки и убеждаемся, что мы минимизируем потребление воды и выключаем свет, когда выходим из дома, и тому подобное, и убеждаемся, что это разумно в том, что мы делаем для окружающей среды. Я думаю, что каждая семья ведет такие разговоры. Вы просто пытаетесь сделать то, что вы можете. Премия Earthshot должна быть немного более глобальной. Мы пытаемся достичь масштабных амбиций и масштабного бизнеса, чтобы заняться некоторыми решениями", – добавил принц Уильям.

По его словам, он прививает детям осознанное потребление и любовь к окружающей среде.

"И сегодня вечером я надеюсь, что они смотрят и гордятся тем, что мы пытаемся сделать здесь, а именно, действительно активизировать эту энергию, этот энтузиазм, чтобы оказать реальное влияние", – подчеркнул он.

Он также рассказал о браслете со словом "Папа", сделанным для него его дочерью принцессой Шарлоттой.

"Ну, это… реликвия, если хотите, с концерта Тейлор Свифт, для которого моя дочь решила сделать браслет. Она отдала его мне, когда я уезжал. Поэтому я пообещал, что буду носить его и постараюсь не потерять, пока буду здесь", — признался сын короля.

Вечером, 6 ноября, пять победителей со всего мира получат по миллиону фунтов стерлингов в качестве приза на разработку и масштабирование своих решений проблем окружающей среды и изменения климата на церемонии, которая будет транслироваться в прямом эфире по всей Африке, а затем на BBC iPlayer. Церемония награждения пройдет в многоразовом экологическом "суперкуполе" с зелеными коврами для гостей, среди которых ведущий Билли Портер и модели Хайди Клум и Винни Харлоу.

"Я с нетерпением ждал того времени, когда смогу привезти Earthshot в Африку. Я люблю этот континент. И провел много лет, осматриваясь и изучая его.

"И просто очень взволнован тем, что меня примут с энтузиазмом и энергией, которые будут сегодня в этом зале вокруг Earthshot в Южной Африке", – заявил принц.

Африка является одним из наименее загрязняющих окружающую среду континентов в мире, но при этом больше всего страдает от неблагоприятных последствий изменения климата.

Победители премии были выбраны из почти 2500 номинантов из 75 стран.

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