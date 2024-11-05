77-летняя королева Камилла серьезно заболела

У королевы Великобритании диагностировали серьезную инфекцию легких, сейчас Ее Величество находится под наблюдением врачей.

Related video

Королева Камилла отменила ряд публичных появлений в связи с заболеванием легких, которой она заболела, сообщает Daily Mail. По информации издания, у Ее Величества "тяжелая инфекция грудной клетки".

Сейчас жена короля Чарльза восстанавливается дома в Уилтшире и находится под наблюдением врачей.

"Ее Величество Королева в настоящее время нездорова из-за инфекции грудной клетки, из-за которой ее врачи рекомендовали ей короткий период отдыха.

С большим сожалением Ее Величеству пришлось отказаться от своих мероприятий на этой неделе, но она очень надеется поправиться вовремя, чтобы посетить мероприятия Remembrance в эти выходные, как обычно. Она приносит извинения всем тем, кто может быть в результате этого обеспокоен или разочарован", — заявили в Букингемском дворце.

Ей пришлось отказаться от посещения Олимпийского приема и от ежегодного открытия Поля памяти в Вестминстерском аббатстве, которое запланировано на 7 ноября. Как дочь награжденного героя войны майора Брюса Шанда, получившего два военных креста во Второй мировой войне за свою храбрость, она выполняет свои обязанности чрезвычайно усердно и будет рассматриваться как знак того, как плохо она себя чувствует. На мероприятии ее заменит 78-летняя герцогиня Глостерская.

Однако Камилла не оставляет надежды, что к выходным ей станет легче, и она сможет посетить церемонию у Кенотафа в воскресенье, 10 ноября.

Несмотря на отсутствие жены, король Чарльз III все равно будет присутствовать на мероприятиях в сопровождении своей сестры принцессы Анны.

Королева вернулась в Великобританию 30 октября после насыщенного официального зарубежного тура в Австралию и Самоа с монархом, который включал трехдневную остановку в Индии на обратном пути.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла отговорила короля Чарльза ІІІ от встречи с Гарри. Инсайдер, близкий к Камилле, сказал, что она не хотела, чтобы Чарльз испытал ненужный стресс перед отъездом в Австралию. Мы также рассказывали, что Ее Величество взяла на себя новую роль, став первым покровителем Ассоциации стрелков — старого полка ее отца.