Стала первым покровителем: королева Камилла взяла на себя новую важную работу (фото)

Королева стала главнокомандующим Стрелков в 2020 году. Теперь она нее возложили новые обязанности.

Related video

Королева Великобритании Камилла взяла на себя новую роль, став первым покровителем Ассоциации стрелков — старого полка ее отца, пишет Мirror.

Rifleman's Association курирует программу Always a Rifleman, инициативу по профилактике самоубийств и психическому благополучию, а также Care for Casualties, которая поддерживает семьи и стрелков, пострадавших от военных кампаний в Ираке и Афганистане. Информацию о новом назначении Камиллы королевская семья подтвердила в аккаунте Royal Family в социальной сети X.

"Королева стала первым покровителем Ассоциации стрелков. Организация предлагает форум для действующих и ветеранов-стрелков всех рангов, а также их семей, чтобы оставаться на связи с полком, обеспечивая дружбу, поддержку и помощь", — говорится в сообщении.

О новом назначении супруги Чарльза ІІІ генерал-лейтенант Том Копингер-Саймс, полковник-командующий стрелковым полком, сказал: "Это огромная привилегия для полка и подчеркивает заботу, приверженность и понимание Ее Величества в отношении благополучия наших солдат и их семей. Для нас большая честь, что она решила предложить свое покровительство всем нашим стрелкам и их семьям".

Королева стала главнокомандующим Стрелков в 2020 году, сменив покойного герцога Эдинбургского.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что королева Камилла внезапно почтила память принцессы Дианы. Супруга британского короля удивила поклонников королевской семьи, впервые выйдя с культовой сумочкой, названной в честь покойной бывшей жены Чарльза, принцессы Дианы.