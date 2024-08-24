77-летняя королева Камилла повторила любимый модный прием Кейт Мииддлтон (фото)

Ее Величество появилась в Йорке без мужа. Чарльз III продолжает свое лечение от рака.

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Королева Великобритании Камилла посетила ипподром Йорка, прервав летние каникулы со своей семьей в Балморале, и на публике она появилась в образе, который повторяет любимый стиль принцессы Уэльской Кейт, пишет Hello.

Как и Кэтрин, Ее Величество выбрала платье-пальто синего цвета от Fiona Clare Aldridge, которое она дополнила элегантными коричневыми туфлями-лодочками и сумочкой в тон. Именно платья-пальто пользуются большой любовью Кейт Миддлтон благодаря их практичности и изысканному крою. Они позволяют избежать многослойности, не развеваются на ветру и выглядят очень статусно. Чаще всего Кэтрин сочетает их со шляпками в тон.

Из украшений Камилла предпочла свой любимый браслет Van Cleef & Arpels "Vintage Alhambra 5 Motifs 18k Yellow Gold & Agate" в оттенке, который идеально сочетался с ее платьем, браслет "Sweet Alhambra Heart 18K Rose Gold & Carnelian" от того же дизайнера с мотивом в виде красного сердца, брошь в форме подковы и жемчужные серьги.

Королева Камилла посетила ипподром в Йорке Фото: Getty

В этом наряде Камилла не впервые выходит в свет. Ранее она надевала его на Royal Ascot.

Королева пообщалась с присутствующими, а затем наблюдала за скачками в бинокль, стоя на трибуне. Короля рядом с ней не было, поскольку он продолжает лечение от рака и по возможности избегает публичных мероприятий.

После соревнований она вернулась в Балморал. Неизвестно, приглашал ли король в любимую резиденцию своей покойной матери детей Камиллы от первого брака и ее внуков, но, как пишет издание, учитывая, насколько близки семьи, вполне вероятно, что они проведут время со своими высокопоставленными родственниками.

Накануне стало известно, что королева Камилла сначала была против романа принца Уильяма с простолюдинкой Кейт. Ей не нравилось, что будущий король выбрал себе девушку не из аристократической семьи.

Ранее Фокус писал о том, что король Чарльз ІІІ резко отреагировал на помощника, который оставил его жену.