Кейт Миддлтон пришла на Службу Благодарения в роскошном платье-пальто яркого цвета

Герцогиня Кембриджская выбрала платье-пальто от любимого бренда Emilia Wickstead.

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На второй день празднований Платинового юбилея британской королевы Елизаветы II в соборе Святого Павла состоялась Служба Благодарения, на которую Ее Величество не приехала из-за проблем со здоровьем, однако собрались члены ее семьи, в том числе принц Уильям с Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская снова подобрала безупречный образ для выхода свет.

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Жена принца Уильяма надела желтое платье-пальто длины миди от Emilia Wickstead с оригинальной драпировкой в виде запаха на талии, подобрав к нему шляпку в тон с розами от Philip Treacy.

Герцогиня давно является поклонницей Emilia Wickstead , и у нее в гардеробе десятки платьев-пальто этого бренда. В последний раз она делала выбор в сторону этой марки, одеваясь на вечеринку в саду в Букингемском дворце на прошлой неделе.

Образ Кейт дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi за 560 фунтов стерлингов, которые у нее есть как минимум в шести цветах, а из аксессуаров выбрала те же серьги, что и на похорон принца Филиппа прошлом году, а также на воскресную службу памяти в 2016 году.

По информации СМИ, серьги-подвески с бриллиантами и жемчугом Бахрейна предоставлены Кейт из частной коллекции королевы. В 1982 году их носила принцесса Диана. Серьги были изготовлены из жемчуга, подаренного Елизавете и Филиппу правителем Бахрейна во время их свадьбы в 1947 году.

Волосы герцогини были уложены в элегантную прическу – гладкий плетеный пучок, а макияж был очень и очень минималистичным. Визажист нанес ей на губы розовый блеск и слегка оттенил глаза.

В этот раз принц Уильям и Кейт приехали без детей, которые вчера все трое проехались с матерью в каретной процессии. После службы супруги отправились в Ратушу на обед с лорд-мэром Лондона.

Среди других высокопоставленных членов королевской семьи были принц Эдвард и Софи Уэссекс со своими детьми леди Луизой Виндзор и Джеймсом, виконт Северн, а также принцесса Анна и сэр Тимоти Лоуренс. На службе также присутствовали принц Гарри и Меган Маркл.

Напомним, в первый день торжеств Кейт появилась на публике в белоснежном платье-пальто и бело-синей шляпе, дополнив наряд украшениями из коллекции принцессы Дианы.