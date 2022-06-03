Кейт Міддлтон прийшла на Службу Подяки в розкішній сукні-пальті яскравого кольору

Герцогиня Кембриджська вибрала сукню-пальто від улюбленого бренду Emilia Wickstead.

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На другий день святкувань Платинового ювілею британської королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла відбулася Служба Подяки, на яку Її Величність не приїхала через проблеми зі здоров'ям, однак зібралися члени її сім'ї, зокрема принц Вільям з Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська знову підібрала бездоганний образ для виходу у світ.

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Дружина принца Вільяма одягла жовте плаття-пальто довжини міді від Emilia Wickstead з оригінальним драпіруванням у вигляді запаху на талії, підібравши до нього капелюшок у тон із трояндами від Philip Treacy.

Герцогиня давно є шанувальницею Emilia Wickstead, і в неї в гардеробі десятки суконь-пальт цього бренду. Востаннє вона робила вибір у бік цієї марки, одягаючись на вечірку в саду в Букінгемському палаці минулого тижня.

Образ Кейт доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi за 560 фунтів стерлінгів, які вона має як мінімум у шести кольорах, а з аксесуарів обрала ті ж самі сережки, що й на похорон принца Філіпа минулого року, а також на недільну службу пам'яті у 2016 році.

За інформацією ЗМІ, сережки-підвіски з діамантами та перлами Бахрейну надані Кейт із приватної колекції королеви. У 1982 році їх носила принцеса Діана. Сережки виготовлені з перлів, подарованих Єлизаветі та Філіппу правителем Бахрейну під час їхнього весілля у 1947 році.

Волосся герцогині укладене в елегантну зачіску — гладкий плетений пучок, а макіяж був дуже мінімалістичним. Візажист наніс їй на губи рожевий блиск і трохи відтінив очі.

Цього разу принц Вільям та Кейт приїхали без дітей, які вчора всі троє проїхалися з матір'ю у каретній процесії. Після служби подружжя вирушило до Ратуші на обід з лорд-мером Лондона.

Серед інших високопоставлених членів королівської сім'ї були принц Едвард та Софі Вессекс зі своїми дітьми леді Луїзою Віндзор та Джеймсом, віконт Северн, а також принцеса Анна та сер Тімоті Лоуренс. На службі також були присутні принц Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, в перший день урочистостей Кейт з'явилася на публіці в білосніжній сукні-пальті та біло-синьому капелюсі, доповнивши вбрання з колекції принцеси Діани.