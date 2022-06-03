Меган Маркл та принца Гаррі не пустили на балкон під час Платинового ювілею

Проте вони приєдналися до інших членів королівської сім'ї в Соборі святого Павла

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Попри сумніви критиків, принц Гаррі та Меган Маркл таки доїхали до Букінгемського палацу на святкування Платинового ювілею, тобто 70-річчя на троні королеви Єлизавети II. Але, як і зазначено раніше, вони не приєдналися до інших членів королівської сім'ї на балконі, коли ті вийшли вітати публіку та спостерігати за повітряним вітанням від ВПС Великобританії. Про це пише Daily Mail.

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Поки принц Вільям із сім'єю, принц Чарльз, принцеса Анна та сама королева стояли на балконі, папараці сфотографували принца Гаррі та Меган Маркл у залі, коли вони спілкувалися з найменшими членами королівської родини.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі, що залишився за кадром

Меган Маркл з'явилася біля вікна під час парад кінної гвардії і поговорила із Саванною, Айлою Філліпс, Оленою та Мією Тіндалл. Пізніше на мить з'явився і принц Гаррі.

Досі невідомо, чи вдалося королеві нарешті поспілкуватися з маленькою Лілібет Діаною, з якою вона ще жодного разу не зустрічалася особисто, адже вона народилася вже після від'їзду герцогів Сассекських до США. У соцмережах зазначили, що на параді не було і трирічного малюка Арчі, первістка Гаррі.

До речі, молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма, принц Луї, на балконі був і привернув загальну увагу, коли надто бурхливо реагував на те, що відбувається перед Букінгемським палацом.

На публіці принц Гаррі та Меган Маркл з'явилися лише сьогодні, 3 червня, під час служби в соборі Святого Павла.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл прибули на службу до собору Святого Павла

Гаррі одягнений у костюм, а не у військову форму, але одягнув усі свої нагороди, а Меган обрала для офіційного виходу білий плащ-тренч та білий капелюшок із широкими полями.

Це їхній перший офіційний вихід у Великій Британії відтоді, як пара відмовилася від королівських обов'язків. У соборі вони, до речі, сиділи окремо від принца Вільяма та Кейт Міддлтон, хоч і в перших рядах.

Сама королева пропустила захід через погане самопочуття. Як пишуть британські ЗМІ, 96-річний монарх зазнає "деякого дискомфорту" після вчорашніх свят.