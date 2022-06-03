Меган Маркл и принца Гарри не пустили на балкон во время Платинового юбилея

Но зато они присоединились к прочим членам королевской семьи в Соборе святого Павла

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Вопреки сомнениям критиков, принц Гарри и Меган Маркл все-таки доехали до Букингемского дворца на празднование Платинового юбилея, то есть 70-летия на троне королевы Елизаветы II. Но, как и было оговорено ранее, они не присоединились к прочим членам королевской семьи на балконе, когда те вышли приветствовать публику и наблюдать за воздушным поздравлением от ВВС Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

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Пока принц Уильям с семьей, принц Чарльз, принцесса Анна и сама королева стояли на балконе, папарацци сфотографировали принца Гарри и Меган Маркл в зале, когда они общались с самыми маленькими членами королевской семьи.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри, оставшийся на кадром

Меган Маркл появилась у окна во время парадв конной гвардии и поболтала с Саванной, Айлой Филлипс, Леной и Мией Тиндалл. Позже в окне на мгновение появился и принц Гарри.

До сих пор неизвестно, удалось ли королеве, наконец, пообщаться с малышкой Лилибет Дианой, с которой она еще ни разу не встречалась лично, ведь та родилась уже после отъезда герцогов Сассекских в США. В соцсетях отметили, что на параде не было и трехлетнего малыша Арчи, первенца Гарри.

К слову, младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Луи, на балконе был и привлек всеобщее внимание, когда слишком бурно реагировал на происходящее перед Букингемским дворцом.

На публике принц Гарри и Меган Маркл появились только сегодня, 3 июня, во время службы в соборе Святого Павла.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл прибыли на службу в собор Святого Павла

Гарри был одет в костюм, а не в военную форму, но надел все свои награды, а Меган выбрала для официального выхода белый плащ-тренч и белую шляпку с широкими полями.

Это их первый официальный выход в Великобритании с тех пор, как пара отказалась от королевских обязанностей. В соборе они, кстати, сидели отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, хоть и в первых рядах.

Сама королева пропустила мероприятие из-за плохого самочувствия. Как пишут британские СМИ, 96-летний монарх испытывает "некоторый дискомфорт" после вчерашних празднеств.