Усі троє дітей Кейт Міддлтон вперше з'явилися на публіці разом (відео)

Діти їхали у відкритому екіпажі разом із матір'ю та бабусею, герцогині Корнуольської.

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Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон, вперше з'явилися на Trooping the Colour, проїхавшись з матір'ю, Кейт Міддлтон, і герцогинею Корнуольською, дружиною принца Чарльза, у відкритому екіпажі,

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Побачивши юних принців та принцесу, публіка не стримувала своїх овацій. Восьмирічний Джордж і семирічна Шарлотта сиділи по краях, а чотирирічний принц Луї посередині. Наслідуючи сестру та брата, він теж махав присутнім.

Всі діти були в одязі в білих, синіх та блакитних відтінках. Шарлотта красувалася в блакитній сукні з короткими рукавами, а її волосся заплетене у дві коси й розпущене по плечах.

Принц Джордж, третій у черзі на британський престол, виглядав елегантно в темно-синьому костюмі.

Що стосується Луї, то він виглядав мило в морському костюмі й з ентузіазмом махав руками разом зі своїми братом і сестрою. Якоїсь миті Шарлотта навіть обсмикнула його за зайву активність.

Після параду Кембриджі з'явилися всім сімейством на балконі Букінгемського палацу з королевою та іншими високопоставленими членами монаршої сім'ї, включаючи принца Чарльза, герцогиню Корнуольську, а також графа та графиню Уессекських.

Під час прольоту літаків принц Луї закрив вуха руками, чим порадував присутніх.

Нагадаємо, Кейт Міддлон виглядала неймовірно в білосніжній сукні-пальті та елегантному капелюшку.