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Все трое детей Кейт Миддлтон впервые появились на публике вместе (видео)

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Кембриджи
Фото: uk_royal.kidos/instagram | Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта

Дети ехали в открытом экипаже вместе с матерью и бабушкой, герцогине Корнуольской.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, впервые появились на Trooping the Colour, проехавшись с матерью, Кейт Миддлтон, и герцогиней Корнуолльской, супругой принца Чарльза, в открытом экпаже, запряженном двумя лошадьми.

Увидев юных принцев и принцессу, публика не сдерживала своих оваций. Восьмилетний Джордж и семилетняя Шарлотта сидели по краям, а четырехлетний принц луи посередине. Подражая сестре и брату, он тоже махал присутствующим.

Все дети были в одежде в белых, синих и голубых оттенках. Шарлотта красовалась в голубом платье с короткими рукавами, а ее волосы были заплетены в две косички и распущены по плечам.

Принц Джордж, третий в очереди на британский престол, выглядел элегантно в темно-синем костюме.

Что касается Луи, то он выглядел мило в морском костюмчике и с энтузиазмом махал руками вместе со своими братом и сестроцй. В какой-то момент Шарлотта даже одернула его за излишнюю активность.

После парада Кембриджи появились всем семейством на балконе Букингемского дворца с королевой и другими высокопоставленными членами монаршей семьи, включая принца Чарльза, герцогиню Корнуольскую, а также графа и графиню Уэссекских.

Во время пролета самолетов принц Луи закрыл уши руками, чем повеселил присутствующих.

Напомним, Кейт Миддлон выглядела невероятно в бело-снежном платье-пальто и элегантной шляпке.