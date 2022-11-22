Кейт Миддлтон появилась на публике в роскошном фиолетовом пальто и украшениях принцессы Дианы

Принцесса Уэльская вместе с принцем Уэльским встретила президента ЮАР Сирила Рамафосу, который прибыл в Великобританию с официальным визитом.

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40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин вместе со своим мужем принцем Уильямом встретилась с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, который прибыл в Великобританию с официальным визитом, пишет Daily Mail.

По этому поводу Кейт Миддлтон выбрала фиолетовое платье-пальто Emilia Wickstead и шляпу в тон ему от Шона Барретта. В качестве украшений невестка короля выбрала жемчужные серьги, принадлежавшими принцессе Диане. Они украшены круглым бриллиантовым стержнем, к которому подвешен дополнительный круглый бриллиант, и колокольчиком, украшенным еще тремя рядами мелких бриллиантов. Каждая крышка колокольчика содержит жемчужную каплю. Диана начала носить серьги еще до того, как стала принцессой Уэльской. Это подарок от Collingwood, ювелирной фирмы, которая была фаворитом семьи Спенсер. Во время своего брака мать принца Уильяма носила их несколько раз. Так, она блистала в них во время ее турне по США в 1985 году, когда она надела их с кружевным белым платьем и тиарой Lover's Knot на гала-ужин в посольстве Великобритании. Диана также дополнила ими черное облегающее платье на вечеринке Vanity Fair в галерее Serpentine в ноябре 1994 года в Лондоне, которое позже стало известно как "платье мести".

Второе украшение в память о Диане, которое надела Кэтрин, – брошь принцессы Уэльской с перьями, которую королева-мать подарила Диане после ее помолвки с принцем Чарльзом.

Ансамбль Кэтрин завершили коричневые замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi за 560 фунтов стерлингов и сумка Mulberry за 495 фунтов стерлингов. Волосы Кейт оставила распущенными, завив их в красивые локоны. Принцесса Уэльская выбрала нейтральный макияж для этого случая, нанеся темную подводку для глаз и нюдовую помаду.

[ + – ] Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская Фото: Getty

После того, как Уильям и Кейт встретили главу ЮАР, они все вместе отправились на парад конной гвардии, чтобы посмотреть церемонию встречи с королем и королевой-консортом.

Этим утром Карл III приветствовал президента Южной Африки Сирила Рамафосу в Королевском павильоне на параде конной гвардии, поскольку он впервые принимает иностранного высокопоставленного гостья в качестве монарха.

Король, к которому присоединилась королева-консорт, выступил с презентациями перед президентом во время исполнения национального гимна Южной Африки, а почетный караул отдал королевский салют.

Президент в сопровождении короля проинспектировал Почетный караул, установленный 7-й ротой гвардейцев Колдстрима. После этого президент присоединился к Чарльзу и Камилле, а также к принцу и принцессе Уэльским для каретного шествия по торговому центру до Букингемского дворца, где их встретил второй почетный караул.

После частного обеда в Букингемском дворце король пригласил Рамафосу осмотреть выставку в Картинной галерее предметов из Королевской коллекции, относящихся к Южной Африке.

Также в рамках визита было запланировано посещение Вестминстерского аббатства, где король и президент ЮАР возложили венок к могиле Неизвестного воина, а затем экскурсия, в ходе которой запланирована установка мемориального камня Нельсона Манделы, президента Южной Африки в период с 1994 по 1999 год.

Далее в программе – посещение Весминстерского дворца и встреча со спикером палаты общин и лорд-спикером, после чего Рамафоса выступит с речью в Королевской галерее перед депутатами и другими гостями.

Вечером Чарльз, Камилла и другие члены королевской семьи дадут государственный банкет в Букингемском дворце для президента, который присоединится к королю в выступлении с речами в начале трапезы.

Напомним, какие тиары наденут Камилла и Кэтрин во время государственного приема.