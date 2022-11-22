Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в розкішному фіолетовому пальті й прикрасах принцеси Діани

Принцеса Уельська разом із принцом Уельським зустріла президента ПАР Сиріла Рамафосу, який прибув у Великобританію з офіційним візитом.

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40-річна принцеса Уельська Кетрін разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом зустрілася з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, який прибув у Великобританію з офіційним візитом, пише Daily Mail.

З цієї нагоди Кейт Міддлтон обрала фіолетову сукню-пальто Emilia Wickstead і капелюх у тон їй від Шона Барретта. Як прикраси невістка короля обрала перлинні сережки, що належали принцесі Діані. Вони оздоблені круглим діамантовим стрижнем, до якого підвішений додатковий круглий діамант, і дзвіночком, прикрашеним ще трьома рядами дрібних діамантів. Кожна кришка дзвіночка містить перлинну краплю. Діана почала носити сережки ще до того, як стала принцесою Уельською. Це подарунок від Collingwood, ювелірної фірми, котра була фаворитом родини Спенсер. Під час шлюбу мати принца Вільяма носила їх кілька разів. Вона сяяла в них під час її турне США в 1985 році, коли вона одягла їх із мереживною білою сукнею і тіарою Lover's Knot на гала-вечерю в посольстві Великобританії. Діана також доповнила ними чорну сукню на вечірці Vanity Fair у галереї Serpentine у листопаді 1994 року в Лондоні, яка пізніше стала відома як "сукня помсти".

Друга прикраса на згадку про Діану, яку одягла Кетрін, — брошка принцеси Уельської з пір'ям, яку королева-мати подарувала Діані після її заручин із принцом Чарльзом.

Ансамбль Кетрін завершили коричневі замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi за 560 фунтів стерлінгів і сумка Mulberry за 495 фунтів стерлінгів. Волосся Кейт залишила розпущеним, завивши їх у красиві локони. Принцеса Уельська обрала нейтральний макіяж для цієї нагоди, нанісши темну підводку для очей і нюдову помаду.

[ + – ] Її Королівська Високість принцеса Уельська Фото: вулкан

Після того, як Вільям і Кейт зустріли голову ПАР, вони всі разом вирушили на парад кінної гвардії, щоб переглянути церемонію зустрічі з королем і королевою-консортом.

Цього ранку Карл III привітав президента Південної Африки Сиріла Рамафосу в Королівському павільйоні на параді кінної гвардії, оскільки він уперше приймає іноземного високопоставленого гостя як монарх.

Король, до якого приєдналася королева-консорт, виступив із презентаціями перед президентом під час виконання національного гімну Південної Африки, а почесна варта віддала королівський салют.

Президент у супроводі короля проінспектував Почесну варту, встановлену 7-ою ротою гвардійців Колдстріма. Після цього президент приєднався до Чарльза та Камілли, а також до принца та принцеси Уельських для каретної ходи торговим центром до Букінгемського палацу, де їх зустріла друга почесна варта.

Після приватного обіду в Букінгемському палаці король запросив Рамафосу оглянути виставку в Картинній галереї предметів із Королівської колекції, що стосуються Південної Африки.

Також у межах візиту було заплановано відвідування Вестмінстерського абатства, де король і президент ПАР поклали вінок до могили Невідомого воїна, а потім екскурсія, під час якої заплановано встановлення меморіального каменя Нельсона Мандели, президента Південної Африки в період із 1994 по 1999 рік.

Далі в програмі — відвідування Весмінстерського палацу та зустріч зі спікером палати громад і лорд-спікером, після чого Рамафоса виступить із промовою в Королівській галереї перед депутатами й іншими гостями.

Увечері Чарльз, Камілла й інші члени королівської родини дадуть державний бенкет у Букінгемському палаці для президента, який приєднається до короля у виступі з промовами на початку трапези.

Нагадаємо, які тіари одягнуть Камілла та Кетрін під час державного прийому.