Які тіари оберуть Кейт Міддлтон та Камілла для першого державного бенкету у новому статусі

Це буде перший дуже важливий захід, який Кейт і Камілла відвідають уже як принцеса Уельська та королева-консорт.

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74-річний король Карл III влаштовує державний бенкет на честь президента ПАР. Це буде перший захід такого рівня для Карла вже як монарха, для Камілли як королеви-консорта і Кейт Міддлтон — принцеси Уельської. А це означає, що будуть шикарні вбрання, розкішне вітання та родинні коштовності. Тільки поки що невідомо, які саме. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Уельська та королева-консорт Камілла, безперечно, готуються до своєї першої офіційної можливості за майже три роки надіти тіару.

На зустрічі в Букінгемському палаці, яка відбудеться вже завтра, 22 листопада, головними гостями будуть президент Південної Африки Сіріл Рамафоса та його дружина Чепо Мотсепе.

40-річна Кейт, як відомо, вважає за краще для таких випадків Кембридзьку тіару, також звану "Тіара любовний вузлик" (Cambridge Lover's Knot) з перлинними краплями, яка також була фаворитом її покійної свекрухи, принцеси Діани.

Водночас 75-річна Камілла вибирала тіару Greville щонайменше вісім разів з того часу, як вийшла заміж за Чарльза.

Однак може статися так, що хтось із членів королівської родини вирішить віддати шану покійній королеві Єлизаветі II й одягне одну з 50 тіар, якими вона володіє.

Кембридзька тіара

Тіара була виготовлена ​​королівськими ювелірами Garrard у 1914 році за особистим дизайном королеви Марії з перлів та діамантів королівської родини.

[ + – ] Принцеса Діана у Кембридзькій тіарі

Це була копія тіари, що належала її бабусі, принцесі Августі Гессенській, яка вийшла заміж за першого герцога Кембридзького, сьомого сина короля Георга III, у 1818 році.

У своєму заповіті королева Марія залишила тіару королеві Єлизаветі, яка часто її вдягала.

[ + – ] Кембридзька тіара — найулюбленіша у Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У 1981 році вона піднесла її як весільний подарунок принцесі Діані. Так Кейт одягала її часто, доповнюючи перлинними сережками принцеси Діани з Коллінгвуд.

Тіара "Квітка лотоса", або "папірусна" тіара

Майже 100-річна тіара також стала однією з улюблених у Кейт Міддлтон. Вона була замовлена королевою-матір'ю у 1923 році й призначена для носіння на лобі.

Її створили з діамантів та перлів, які Єлизаветі Боуз-Лайон подарував її чоловік, король Георг VI, шість місяців тому.

[ + – ] Тіара "Квітка лотоса"

Після зречення Едуарда VIII від престолу принцеса Єлизавета носила тіару на серії портретів, які були замовлені перед коронацією батька, короля Георга VI.

Також цю тіару любила принцеса Маргарет.

Діамантова тіара Cartier

Цю тіару у 1936 році ювелірний будинок Cartier виготовив для королеви-матері Єлизавети Боуз-Лайон напередодні її весілля з Георгом VI. Вона подарувала її своїй дочці, Єлизаветі ІІ, у день 18-річчя. Тіару, прикрашену 888 діамантами, також носила принцеса Маргарет та принцеса Анна, а Кейт Міддлтон одягла її на весілля з принцом Вільямом. Тому це одна з найвідоміших тіар у світі.

[ + – ] Діамантова тіара Cartier прикрашала голову Кейт Міддлтон на її весіллі Фото: Getty Images

За чутками, саме цю тіару могла надіти на своє весілля з принцом Гаррі Меган Маркл, але у результаті вона обрала тіару-бандо королеви Марії.

Гревільська тіара

Ця тіара — фаворитка королеви-консорту Камілли. Вона одягала її частіше ніж інші на офіційні заходи.

[ + – ] Гревільська тіара — одна з найулюбленіших у королеви-консорту Фото: Getty Images

Її також називають тіарою Бушерон на честь ювелірного будинку, де її було створено для господині британського товариства Маргарет Гревіль у 1921 році.

Після своєї смерті Маргарет залишила її Єлизаветі Боуз-Лайон, яка змінила прикрасу, збільшивши її висоту та додавши кілька діамантів.

Алмазна діадема

Мабуть, найвідоміша діадема королеви Єлизавети, адже саме в ній вона позувала для офіційних портретів роботи Дороті Вайлдінг, які потім розтиражували на мільйонах поштових марок з 1953 по 1971 рік.

[ + – ] Діамантова діадема — знакова прикраса королеви Фото: Getty Images

Вона була створена у 1821 році лондонським ювелірним будинком Rundell & Bridge. І королева одягала її на відкриття парламенту, відзначаючи її символічність: чотири хрести на діадемі чергуються з букетами, що представляють різні частини Сполученого Королівства: це троянди, будяки й трилисник.

У ній 1333 діамант, включно з блідо-жовтим діамантом.

Велика володимирська тіара

Тіара з найцікавішою, практично детективною історією. Вона була виготовлена для Марії Павлівни, дружини Великого Князя Володимира, та подарована у день її весілля у 1874 році. Сім'я княгині втекла з Росії після революції, а тіару було таємно вивезено британським агентом.

[ + – ] Велика володимирська тіара — одна з найдорожчих у колекції

У 1921 році тіару було продано королеві Марії донькою великої княгині. Королева Єлизавета успадкувала її від своєї бабусі 1953 року.

Східна тіара

Незаслужено забута дамами з королівської сім'ї, Східну тіару королева Єлизавета одягала лише один раз: під час державного візиту на Мальту у 2005 році, разом з рубіновим намистом Baring, яке вона купила у 1964 році.

[ + – ] Східна тіара — незаслужено забута жінками з королівської родини

Всипану рубінами прикрасу вигадав принц Альберт для королеви Вікторії у 1853 році. Тоді вона йому коштувала 860 фунтів стерлінгів (що еквівалентно 76 000 фунтів стерлінгів сьогодні). У тіарі 2600 діамантів та 11 рубінів.

Тіара від Дівчат Великобританії та Північної Ірландії

У 1893 році Комітет дівчат Великої Британії та Північної Ірландії під керівництвом леді Єви Гревілл зібрав 5 тисяч фунтів і викупив у ювелірного будинку Garrard & Co цю тіару, яка стала подарунком Марії Текської в день її весілля з майбутнім королем Великої Британії, а тоді ще просто герцогом Георгом V.

[ + – ] Тіара від Дівчат Великобританії та Північної Ірландії була у королеви улюбленою Фото: Getty Images

Спочатку тіару прикрашали 13 перлин, але у 1914 році Марія розпорядилася замінити їх діамантами. У 1947 році вона подарувала її королеві Єлизаветі II — теж у день одруження. Тому неофіційна назва тіари — "Весільна".

Єлизавета II дуже любила цю тіару і називала її "тіарою бабусі".

Тіара-кокошник

Шикарна прикраса була подарована Олександрі, принцесі Уельській, як подарунок на 25-ті роковини весілля в 1888 році й коштувала 4400 фунтів стерлінгів (приблизно 400 000 фунтів стерлінгів сьогодні). Що робить її однією з найдорожчих у колекції тіар.

[ + – ] Тіара-кокошник

Тіара була натхненна і названа на честь традиційного російського головного убору — Олександра була сестрою Марії Федорівни, імператриці Росії та дружини царя Олександра ІІІ.

Королева, яка успадкувала тіару у 1953 році, одягла її на свій золотий ювілей у 2002 році.

Тіара з бразильськими аквамаринами

Одна з найефектніших тіар королеви була фаворитом її костюмерки та подруги Анджели Келлі, яка описувала її, як "величну на вигляд, але прохолодну та заспокійливу".

[ + – ] Тіара з аквамаринами з'їздила з королевою до Москви Фото: Getty Images

Вона була замовлена Єлизаветою у Crown Garrard у 1957 році, щоб відповідати намистам та сережкам, подарованим президентом Бразилії в ознаменування її коронації у 1953 році. Їй так подобався цей набір, що вона захотіла відповідну тіару.

Королева одягала її під час свого візиту до Москви у 1994 році.

Тіара Fringe ("Чубчик" або "Бахрома")

Саме в тіарі 1830 року королева Єлизавета II виходила заміж. І зламала її відразу перед вінчанням. Її також можна носити як намисто, але Єлизавета цього ніколи не робила.

[ + – ] Весілля принцеси Беатріс Фото: The Royal Family

Вона вкрай рідко вдягала її. Але її одягла на своє весілля принцеса Беатріс. Доповнивши бабусиною тіарою бабусине ж вінтажне плаття від Norman Hartnell.

Бірманська рубінова тіара

Бірманська рубінова тіара була особливо близька серцю королеви, оскільки вона зробила її з 98 рубінів, отриманих як весільний подарунок.

[ + – ] Королева Єлизавета у бірманській рубіновій тіарі Фото: Getty Images

Згідно з правилами королівської костюмерки Анджели Келлі, королева носила рубіни тільки з білими сукнями, тому вона одягала її не так часто, як ймовірно, хотілося б.

Це одна з небагатьох прикрас, яку королева Єлизавета не успадкувала, тому вважається, що рубінова тіара зображує її особистий стиль.

Тіара-бандо королеви Марії

Та сама тіара, яку одягала Меган Маркл у день свого весілля з принцом Гаррі. Вона була виготовлена для бабусі Єлизавети, Марії Текської, у 1932 році, щоб "прилаштувати" діамантову брошку: весільний подарунок від графства Лінкольн.

[ + – ] Весілля принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Але результат королеву Марію не вразив, бо вона її майже не носила. Королева Єлизавета її також не одягала. Тому до Меган тіара "пилилася" у забутті.

Гревільська смарагдова тіара-кокошник

Ще одна забута тіара, про яку нагадала принцеса Євгенія на своєму весіллі у 2018 році.

[ + – ] Принцеса Євгенія у смарагдовій тіарі

Це ще одна прикраса, яку Маргарет Гревіль залишила королеві-матері. Але ефектну прикрасу з величезним смарагдом чомусь ніхто не вдягав. Тож вибір Євгенії був несподіваним.

Раніше журналісти намагалися з'ясувати, яку прикрасу королева-консорт Камілла вибере на коронацію. Має багатий вибір, оскільки в королівській колекції чимало ефектних корон.