Діамантова діадема, або 200-річна корона. Що вибере королева-консорт Камілла для коронації

Раніше планувалося, що вона використовує корону королеви-матері, але вона прикрашена скандальним діамантом Кохінур, а отже Каміллі доведеться обрати іншу корону.

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Коронація короля Карла ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року. Церемонія обіцяє бути красивою і з дотриманням усіх традицій, окрім дуже давніх. Королева-консорт Камілла також буде коронована. Але постала нова проблема. Корона королеви-матері, на яку спочатку упав вибір – прикрашена алмазом Кохінур, а через претензії на нього Індії, Пакистану, Ірану та Афганістану та колоніального минулого її не використовуватимуть. Тепер королівські експерти губляться у здогадах, яку корону оберуть для церемонії. Виявилося, вибір дуже великий. Про це пише Daily Mail.

Щоб уникнути суперечок про Кохінур, корона королеви-матері залишиться в Тауері, де зберігаються королівські скарби. До травня наступного року час ще є, але вже зараз експерти припустили, з чого вибиратимуть і яку корону вдягне на голову герцогиня Камілла.

[ + – ] Корона з алмазом Козинур на коронації Єлизавети II Фото: Getty Images

Ймовірно, це може бути витончена корона королеви Аделаїди, яку вона носила на коронації свого чоловіка Вільгельма IV у 1831 році. До цього часу всі королеви використовували корону королеви Марії Моденської, виготовлену в 1685 році, але вона так "зносилася" за 200 років, що для Аделаїди зробили нову.

[ + – ] Корона королеви Аделаїди Фото: Скриншот

Інші варіанти містять діамантову діадему 1820 року, яка була зроблена для коронації Георга IV. І яку носила покійна королева Єлизавета II шляхом до своєї коронації 1953 року, і потім кожному державному відкритті парламенту.

[ + – ] Діамантова діадема з жовтим алмазом серед фаворитів Фото: Getty Images

Це відома діадема, тому що в ній королева позувала для офіційних портретів, марок, монет, надягала на офіційні вечері та прийоми.

[ + – ] Найвідоміша діадема королеви Єлизавети Фото: Скриншот

Вона прикрашена 1333 діамантами та перлами, а також блідо-жовтим алмазом у чотири карати.

Корони, створені для коронації королеви Олександри, дружини короля Едуарда VII у 1902 році, та дружини короля Георга V, королеви Марії для коронації у 1911 році, є іншими варіантами, які знаходяться у розгляді.

[ + – ] Корона королеви Олександри Фото: Скриншот

Цікаво, але корони Олександри та Марії раніше також прикрашав Кохінур, але в результаті його вилучали і переставляли в іншу корону вже для іншої королеви. Також найбільше каміння у цих коронах замінили копіями. Тож невідомо, чи повертатимуть їх назад, якщо для коронації виберуть таки їх.

[ + – ] Королева Марія Фото: Скриншот

До речі, корона королеви Марії Текської в стилі Ар-Деко, спочатку була прикрашена приблизно 2200 діамантами, і не тільки Кохінуром, а й діамантами Куллінан III і Куллінан IV. У 1937 році деякі дорогоцінні камені замінили на кристали. Але корона була зроблена таким чином, що її можна було носити, як діадему, чим королева Марія, яка обожнює діаманти, часто користувалася.

Нагадаємо, раніше Фокус детально розповідав, чому королева-консорт Камілла, ймовірно, не зможе надягнути на коронації корону королеви-матері з діамантом Кохінур.