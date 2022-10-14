Бриллиантовая диадема, или 200-летняя корона. Что выберет королева-консорт Камилла для коронации

Ранее планировалось, что она использует корону королевы-матери, но она украшена скандальным бриллиантом Кохинур, а значит Камилле придется выбрать другую корону.

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Коронация короля Карла III состоится 6 мая 2023 года. Церемония обещает быть красивой и с соблюдением всех традиций, кроме совсем древних. Королева-консорт Камилла также будет коронована. Но появилась новая проблема. Корона королевы-матери, на которую сначала пал выбор – украшена алмазом Кохинур, а из-за притязаний на него Индии, Пакистана, Ирана и Афганистана и колониального прошлого, ее использовать не будут. Теперь королевские эксперты теряются в догадках, какую корону выберут для церемонии. Оказалось, выбор весьма велик. Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы избежать споров о Кохинуре, корона королевы-матери останется в Тауэре, где хранятся королевские сокровища. До мая следующего года время еще есть, но уже сейчас эксперты предположили, из чего будут выбирать и какую корону наденет на голову герцогиня Камилла.

[ + – ] Корона с алмазом Козинур на коронации Елизаветы II Фото: Getty Images

Вероятно, это может быть изящная корона королевы Аделаиды, которую она носила на коронации своего мужа Вильгельма IV в 1831 году. До этого времени все королевы использовали корону королевы Марии Моденской, изготовленную в 1685 году, но она так "износилась" за 200 с лишним лет, но для Аделаиды сделали новую.

[ + – ] Корона королевы Аделаиды Фото: Скриншот

Другие варианты включают бриллиантовую диадему 1820 года, которая была сделана для коронации Георга IV. И которую носила покойная королева Елизавета II по пути на свою коронацию в 1953 году, а затем на каждом государственном открытии парламента.

[ + – ] Бриллиантовая диадема с желтым алмазом среди фаворитов Фото: Getty Images

Это известная диадема, потому что в ней королева позировала для официальных портретов, марок, монет, надевала на официальные ужины и приемы.

[ + – ] Самая известная диадема королевы Елизаветы Фото: Скриншот

Она украшена 1333 бриллиантами и жемчугами, а также бледно-желтым алмазом в четыре карата

Короны, созданные для коронации королевы Александры, жены короля Эдуарда VII в 1902 году, и жены короля Георга V, королевы Марии для коронации в 1911 году, являются другими вариантами, которые находятся на рассмотрении.

[ + – ] Корона королевы Александры Фото: Скриншот

Интересно, но короны Александры и Марии ранее также украшал Кохинур, но в итоге его извлекали и переставляли в другую корону уже для другой королевы. Так же самые крупные камни в этих коронах заменили копиями. Так что неизвестно, будут ли их возвращать обратно, если для коронации выберут все-таки их.

[ + – ] Королева Мария Фото: Скриншот

К слову, корона королевы Марии Текской в стиле Ар-Деко, первоначально была украшена примерно 2200 бриллиантами, и не только Кохинуром, но и алмазами Куллинан III и Куллинан IV. В 1937 году некоторые драгоценные камни заменили на кристаллы. Но корона была сделана таким образом, что ее можно было носить, как диадему, чем королева Мария, обожающая бриллианты, часто пользовалась.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал, почему королева-консорт Камилла, скорей всего не сможет надеть на коронации корону королевы-матери с алмазом Кохинур.