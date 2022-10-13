На коронации Камилла не сможет надеть корону с легендарным бриллиантом "Кохинур"

105-каратный бриллиант был подарен королеве Виктории, но сейчас на него претендуют Индия и другие страны

Related video

Королева-консорт Камилла должна была быть коронована короной со знаменитым 105-каратным бриллиантом Кохинур, но, судя по всему, будет использована или другая корона, или огромный бриллиант извлекут из венца. Потому что право собственности на Кохинур является спорным вопросом. Об этом пишет Daily Mail.

Бриллиант Кохинур является одним из крупнейших в истории и находится в короне королевы-матери вместе с 2800 маленькими бриллиантами.

Бесценный 105-каратный драгоценный камень был подарен королеве Виктории Далипом Сингхом, последним правителем сикхского государства в 1852 году, переогранен и в 1853 году был инкрустирован в британскую королевскую корону. В 1902 году Кохинур перенесли в корону королевы Александры, изготовленную для ее коронации, а в 1911 году — в корону королевы Марии. В 1937 он был перенесен в корону королевы Елизаветы Боуз-Лайон, где и находится сейчас.

Представитель правящей партии Индии заявил, что использование "Горы света", как переводится Кохинур, может вернуть "болезненные воспоминания" о колониализме.

[ + – ] Кохинур в коронационной короне Елизаветы II Фото: Royal Collection Trust

Не смотря на то, что Далеп Сингх подарил бриллиант королеве Виктории официально, но тогда он был подростком, так что этот подарок оспаривается по крайней мере в трех странах, включая Индию, некоторые даже требуют вернуть алмаз.

"Коронация Камиллы и использование алмаза Кохинур пробуждают болезненные воспоминания о колониальном прошлом", — сказал представитель правящей партии премьер-министра Индии Нарендры Моди.

[ + – ] Королева Виктория предпочитала носить Кохинур, как брошь Фото: Скриншот

В британском парламенте изначально хотели использовать корону королевы-матери, но теперь подумывают над тем, чтобы изъять Кохинур из оправы, или заменить корону, например короной королевы Виктории.

Кохинур, что в переводе с персидского означает "Гора света", является одним из самых крупных бриллиантов в мире.

Он весит 21 г (105 карат). И хоть он меньше самого большого в мире бриллианта Куллинан I, установленного в еще одном сокровище короны – скипетре, на один грамм, он куда более знаменит.

Считается, что история Кохинура началась в 1300 гг. Самое раннее упоминание о нем относится к могущественному правителю Великих Моголов в 1628 году.

Изначально Кохинур весил 38,2 г (186 каратов) до того, как был огранен.

[ + – ] Кохинур до и после огранки Фото: Соцсети

О нем упоминалось в 1740 гг., когда он был отмечен как один из многих камней на Павлиньем троне Великих Моголов, который был украден иранским афшаридским лидером Надир-шахом из Дели.

Он вернулся в Индию в 1813 году и стал мощным символом власти, пока не попал в Великобританию в 1849 году благодаря главному комиссару Пенджаба Джону Лоуренсу.

Алмаз был подарен королеве Виктории через несколько лет Далепом Сингхом, последним правителем сикхов, который тогда был подростком. Но в Индии считают, что Далепа вынудили, потому что его мать была заложницей.

Сейчас на Кохинур претендуют сразу несколько стран.

Индия

Индия – потому что камень, как считается, был добыт в шахте Коллур на южном берегу реки Кришна в центрально-восточной Индии. Индия уже давно выступает за возвращение алмаза после обретения ею независимости от британского колониализма в 1947 году.

В 1976 году Великобритания отказала в просьбе уступить алмаз, сославшись на условия англо-сикхского мирного договора.

И это стало яблоком раздора между британским и индийским правительствами. Во время визита в Индию в 2010 году тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил местным СМИ, что алмаз останется в Великобритании.

Правительство Нарендры Моди попыталось положить конец спору в 2016 году во время рассмотрения Верховным судом дела о том, должна ли Индия требовать его возвращения.

"Он не был ни украден, ни увезен насильственно", — заявил в то время суду генеральный солиситор Индии Ранджит Кумар. Верховный суд Индии в 2017 году отклонил петицию с просьбой вернуть его в Индию. Призывы вернуть бриллиант в Индию вновь прозвучали в прошлом месяце после смерти королевы.

Пакистан

Пакистан – потому что утверждается, что алмаз был добыт на территории, которая стала Пакистаном после разделения Индии и Пакистана после обретения независимости в 1947 году.

Первоначально алмаз принадлежал династии Какатия, которая украсила им статую индуистской богини. В 1849 году, после завоевания Пенджаба британскими войсками, имущество империи сикхов было конфисковано.

Кох-и-Нур был передан в казну Британской Ост-Индской компании в Лахоре. Имущество империи сикхов было взято в качестве компенсации за войну.

В 2016 году адвокат Джавед Икбал Джаффри подал иск Пакистана в Высокий суд Лахора в Пакистане. Суд принял петицию с просьбой к правительству вернуть Кох-и-Нур из Великобритании.

В 2019 году министр информации Пакистана Фавад Чаудри призвал вернуть алмаз и поместить его в музей Лахора.

Афганистан

У Афганистана также есть претензии на Кохинур. Талибан считает, что алмаз "законная собственность" этой страны".

"История алмаза показывает, что он был увезен от нас в Индию, а оттуда в Великобританию. У нас гораздо больше прав на алмаз, чем у индусов", — говорил представитель талибов по иностранным делам Фаиз Ахмад Фаиз.

По его мнению, Кохинур был вывезен Надир-шахом из Дели в 1700-х годах после захвата империи Великих Моголов. А когда Шах был убит в 1747 году, алмаз был взят афганским генералом Ахмад Шахом Абдали и доставлен в Кабул. Камнем владел шах Шуджа, а когда он был свергнут, то подарил алмаз в 1813 году человеку, который освободил его из тюрьмы, отцу Далипа Сингха, махарадже Ранджиту Сингху, который и увез его в Индию.

Иран

Как и Афганистан, Иран претендует на Кохинур из-за Надир-шаха. Шах, выходец из современного Ирана, был основателем династии Афшаридов, которая в период своего расцвета занимала большую часть Персидского полуострова, современного Ирана, Ирака и Афганистана, части Центральной Азии и вплоть до Грузии. Именно Надир-шах захватил все сокровища Павлиньего трона Великих Моголов и обманом выманил алмаз у шаха Мухаммеда, обменявшись с ним тюрбанами.

Именно он дал алмазу имя, потому как, развернув тюрбан и увидев сияющий камень, он, по преданию, воскликнул: "Гора света!", что на персидском звучит, как "Кох-и-Нур".

Напомним, ранее стали известны подробности коронации Карла III, которая произойдет 6 мая 2023 года. План церемонии получил название "Золотая сфера". И хоть коронация пройдет по упрощенному сценарию, она все равно обещает быть роскошной.