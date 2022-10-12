План "Золотая сфера". В Букингемском дворце озвучили детали коронации Карла III

Коронация состоится 6 мая 2023 года, она будет роскошной, но не такой шикарной, как коронация Елизаветы II в 1953 году.

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В Букингемском дворце определились с датой коронации короля Карла III. Церемония, несомненно, будет шикарной, но не дотянет до роскоши коронации его матери, которая прошла в 1953 году. План коронации короля Карла уже получил кодовое название "Золотая сфера". Об этом пишет Daily Mail.

Королевский эксперт Роберт Хардман полагает, что Карл прекрасно осознает, что монархия должна быть экономной. Два грандиозных мероприятия: юбилей королевы и ее похороны хоть и привлекли множество туристов, но отвлекли людей от работы, так что коронация Карла пройдет на выходных. И она не будет совпадать с днем коронации его матери – 2 июня, хоть многие и говорили об этом.

Источники во дворце уверяют, что не нужно бояться "уменьшения масштаба" события. Карл III будет помазан святым маслом, получит державу, коронационное кольцо и скипетр и станет королем. Эксперты подозревают, что могут быть скандалы по поводу коронационного масла: в него входит жир циветты и китовая амбра. Но рецепт его неизменен много лет.

Коронация королевы Елизаветы длилась три часа. 73-летний король решил сократить церемонию до часа. Список гостей сократили на три четверти, а дресс-код стал менее формальным.

[ + – ] Коронация королевы Елизаветы II

В 1953 году, чтобы вместить восемь тысяч гостей, в Вестминстерском аббатстве были установлены временные помосты. Обычно аббатство вмещает около 2200 человек, так что ожидается, что число приглашенных не превысит этой цифры. К тому же во дворце заявили, что современные правила съемки требуют красивой картинки, а деревянные помосты в древнем соборе ее явно не украсят.

Инсайдеры дворца заявили, что, хотя коронация будет включать в себя те же основные элементы традиционной церемонии, которая сохраняла аналогичную структуру более 1000 лет, она пройдет в духе времени.

Что включает в себя церемония коронации

Коронация состоит из шести основных этапов: признание, присяга, помазание, инвеститура, которая, в свою очередь, включает в себя коронацию, возведение на престол и почтение.

Признание: Этот обряд восходит к древним процедурам Витана (или Витанегемота)— верховного совета Англии в англо-саксонские времена. Государь стоит в центральном пространстве Вестминстерского аббатства — и поворачивается, чтобы показать себя "народу" в каждом из четырех направлений — на восток, юг, запад и север.

Архиепископ Кентерберийский провозгласит Чарльза "несомненным королем" и попросит прихожан и хор выразить свое почтение и служение, выкрикивая "Боже, храни короля Чарльза", а порядок службы призывает их делать это с "охотой и радостью" .

Коронационная клятва: форма и формулировка присяги менялись на протяжении веков. Король обещает править по закону, вершить правосудие с милосердием и поддерживать англиканскую церковь. Король, держа перед собой Государственный меч, пойдет к алтарю и объявит: "Все, что я здесь прежде обещал, я исполню и сохраню. И да поможет мне Бог". Он поцелует Библию и подпишет Клятву.

Помазание: после присяги суверен "помазывается, благословляется и посвящается" архиепископом Кентерберийским. Помазание святым маслом является центральным актом религиозной церемонии. Король снимет свою мантию, сядет на трон короля Эдуарда, который был изготовлен в 1300 году и использовалось каждым монархом с 1626 года, под балдахином из шелка или золотой парчи, который будут держать четыре рыцаря Подвязки. Ради коронации из Эдинбургского замка привезут знаменитый Скунский камень (Или Камень Судьбы), шотландскую реликвию, которую когда-то украл король Англии Эдуард I и вмонтировал в свой трон. Камень в 1996 году вернули в Шотландию, но с условием, что на коронацию его будут одалживать.

[ + – ] Трон короля Эдуарда со Скунским камнем под сидением Фото: Скриншот

Во время помазания архиепископ будет использовать флакон с елеем в виде золотого орла и позолоченную серебряную ложку для помазания XII века, которая является самым древним сокровищем драгоценностей короны.

[ + – ] Флакон с елеем и ложечка для помазания Фото: Скриншот

Инвеститура, включая коронацию: будучи помазанным священным елеем, король наденет белую одежду без рукавов — Colobium Sindonis, а затем мантию из золотой ткани — Supertunica. Королю преподнесут украшенный драгоценными камнями меч и золотые шпоры — символ рыцарства — и армиллы — золотые браслеты искренности и мудрости.

Он наденет Королевскую мантию из золотой ткани и получит скипетр, державу, коронационное кольцо на безымянный палец правой руки, и жезл. Затем Карл, восседая на троне короля Эдуарда, будет коронован архиепископом короной Святого Эдуарда, а все собравшиеся будут исполнять "Боже, храни короля".

Возведение на престол: после благословения король взойдет на свой трон и будет "возведен на него архиепископами, епископами и другими пэрами королевства".

Дань уважения: архиепископ, принцы королевской крови и старшие пэры отдадут дань уважения монарху, помещая свои руки между руками короля и присягая на верность, прикасаясь к короне и целуя правую руку короля. Палата общин не отдает дань уважения.

Также состоится и коронация королевы консорта. Церемония последует за Посвящением и будет почти такой же как у Карла, но немного проще.

Именно так и указано в плане коронации, который уже получил название "Золотая сфера".

[ + – ] Коронационный портрет Елизаветы II Фото: Royal Collection Trust

Самые древние ритуалы, вроде вручения новоиспеченному монарху золотых слитков были упразднены.

Но теперь в Британии недовольны, что Карл лишает их дополнительных выходных, а королевские эксперты задаются вопросом, будет ли на коронации принц Гарри. Ведь именно 6 мая день рождения у малыша Арчи, его сына. Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс говорит, что дата коронации была выбрана после консультаций с "правительством, англиканской церковью и королевским двором".