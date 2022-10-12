План "Золота сфера". У Букінгемському палаці озвучили деталі коронації Карла ІІІ

Коронація відбудеться 6 травня 2023, вона буде розкішною, але не такою шикарною, як коронація Єлизавети II в 1953 році.

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У Букінгемському палаці вирішили щодо дати коронації короля Карла III. Церемонія, безперечно, буде шикарною, але не дотягне до розкоші коронації його матері, яка відбулась 1953 року. План коронації короля Карла вже отримав кодову назву "Золота сфера". Про це пише Daily Mail.

Королівський експерт Роберт Гардман вважає, що Карл чудово усвідомлює, що монархія має бути ощадливою. Два грандіозні заходи: ювілей королеви та її похорон хоч і залучили безліч туристів, але відвернули увагу людей від роботи, тож коронація Карла пройде у вихідні. І вона не збігатиметься з днем коронації його матері – 2 червня, хоч багато хто й говорив про це.

Джерела у палаці запевняють, що не треба боятися "зменшення масштабу" події. Карл III буде помазаний святою олією, отримає державу, перстень корони та скіпетр і стане королем. Експерти підозрюють, що можуть бути скандали з приводу коронаційної олії: до неї входить жир вівери та амбра кита. Але рецепт його незмінний багато років.

Коронація королеви Єлизавети тривала три години. 73-річний король вирішив скоротити церемонію до години. Список гостей скоротили на три чверті, а дрес-код став менш формальним.

[ + – ] Коронація королеви Єлизавети II

У 1953 році, щоб вмістити вісім тисяч гостей, у Вестмінстерському абатстві було встановлено тимчасові помости. Зазвичай абатство вміщує близько 2200 осіб, тому очікується, що кількість запрошених не перевищить цієї цифри. До того ж у палаці заявили, що сучасні правила зйомки вимагають гарної картинки, а дерев'яні помости у стародавньому соборі її явно не прикрасять.

Інсайдери палацу заявили, що, хоча коронація буде містити ті самі основні елементи традиційної церемонії, яка зберігала аналогічну структуру понад 1000 років, вона пройде у подиху часу.

Що містить церемонія коронації

Коронація складається з шести основних етапів: визнання, присяга, помазання, інвеститура, яка, водночас, охоплює коронацію, зведення на престол і пошану.

Визнання: Цей обряд бере свій початок від стародавніх процедур Вітана (або Вітенагемота) — верховної ради Англії в англо-саксонські часи. Володар стоїть у центральному просторі Вестмінстерського абатства — і повертається, щоб показати себе "народу" у кожному з чотирьох напрямків — на схід, південь, захід та північ.

Архієпископ Кентерберійський проголосить Чарльза "безперечним королем" і попросить парафіян і хор висловити свою повагу і служіння вигуками "Боже, бережи короля Чарльза", а порядок служби закликає їх робити це з "прихильністю і радістю".

Урочиста присяга: форма та формулювання присяги змінювалися протягом століть. Король обіцяє правити за законом, чинити правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Король, тримаючи перед собою меч Держави, піде до вівтаря і оголосить: "Все, що я тут раніше обіцяв, я виконаю та збережу. І нехай допоможе мені Бог". Він поцілує Біблію та підпише Присягу.

Помазання: після присяги суверена "помазує, благословляє і посвячує" архієпископ Кентерберійський. Помазання святою олією є центральним актом релігійної церемонії. Король зніме свою мантію, сяде на трон короля Едуарда, який був виготовлений в 1300 році і використовувався кожним монархом з 1626, під балдахіном з шовку або золотої парчі, який триматимуть чотири лицарі Підв'язки. Для коронації з Единбурзького замку привезуть знаменитий Скунський камінь (Або Камінь Долі), шотландську реліквію, яку колись украв король Англії Едуард I і вмонтував у свій трон. Камінь у 1996 році повернули до Шотландії, але за умови, що на коронацію його позичатимуть.

[ + – ] Трон короля Едуарда зі Скунським каменем під сидінням Фото: Скриншот

Під час помазання архієпископ використовуватиме флакон з єлеєм у вигляді золотого орла та позолочену срібну ложку для помазання XII століття, яка є найдавнішим скарбом коштовностей корони.

[ + – ] Флакон з єлеєм та ложечка для помазання Фото: Скриншот

Інвеститура разом з коронацією: після помазання священним єлеєм, король одягне білий одяг без рукавів — Colobium Sindonis, а потім мантію із золотої тканини — Supertunica. Королю піднесуть прикрашений дорогоцінним камінням меч і золоті шпори — символ лицарства — і арміли — золоті браслети щирості та мудрості.

Він одягне Королівську мантію із золотої тканини та отримає скіпетр, державу, перстень корони на безіменний палець правої руки, та жезл. Потім Карл, сидячи на троні короля Едуарда, буде коронований архієпископом короною Святого Едуарда, а всі присутні виконуватимуть "Боже, бережи короля".

Зведення на престол: після благословення король зійде на свій трон і буде зведений на нього архієпископами, єпископами та іншими перами королівства.

Вшанування: архієпископ, принци королівської крові і старші пери віддадуть шану монарху, помістивши свої руки між руками короля і присягаючи на вірність, торкаючись корони і цілуючи праву руку короля. Палата громад не віддає шани.

Також відбудеться коронація королеви консорту. Церемонія відбудеться після Посвяти і буде майже такою самою, як у Карла, але трохи простіше.

Саме так і зазначено у плані коронації, який уже отримав назву "Золота сфера".

[ + – ] Коронаційний портрет Єлизавети II Фото: Royal Collection Trust

Найдавніші ритуали, на кшталт вручення новому монарху золотих злитків були скасовані.

Але тепер у Британії незадоволені, що Карл позбавляє їх додаткових вихідних, а королівські експерти запитують, чи буде на коронації принц Гаррі. Адже саме 6 травня день народження у малюка Арчі, його сина. Королівський експерт Річард Фітцвільямс каже, що дату коронації було обрано після консультацій з "урядом, англіканською церквою та королівським двором".