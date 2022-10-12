У Букінгемському палаці озвучили дату коронації Карла ІІІ та деталі церемонії

Коронація нового монарха відбудеться у день народження Арчі, онука Карла ІІІ.

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Новий король Великої Британії Карл III буде коронований 6 травня 2022 року у Вестмінстерському абатстві, і разом із ним буде коронована Камілла, королева-консорт. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Незважаючи на те, що принц Чарльз уже прийняв престол після смерті матері, Єлизавети II, коронація стане символічним стартом його правління. Король буде помазаний як суверен, і на його голову покладуть корону.

Коронація Карла III стане першою за останні 70 років, оскільки до цього вона відбулася у 1953 році, коли на престол зійшла матір нинішнього монарха.

Щодо деталей церемонії, то, за інформацією Букінгемського палацу, вона поєднуватиме в собі традиції та сучасність, але стане менш помпезною. На помазанні, благословенні та посвяченні короля Карла пануватиме архієпископ Кентерберійський.

На момент коронації Карлу виповниться 74 роки, і він стане найстаршим монархом, котрий зійшов на трон. До речі, у день коронації його онукові Арчі, сину принца Гаррі та Меган Маркл, виповниться чотири роки.

Коронації проводяться в лондонському Вестмінстерському абатстві вже понад 900 років, а середньовічна церква є місцем проведення церемонії, яка є сумішшю релігійного та конституційного символізму. Наприклад, коронація Єлизавети II тривала майже три години, але королівські джерела припускають, що церемонія наступного року триватиме лише приблизно годину, в ній буде менше церемоніалу на кшталт переодягань або вручення золотих злитків і набагато менша кількість гостей.

Монархи традиційно сидять у кріслі короля Едуарда 14 століття та увінчані короною Святого Едуарда 17 століття з чистого золота.

Їм вручаються емблеми їхньої королівської ролі — держава, скіпетр та кільце — і, якщо дотримуватися шаблону попередніх коронацій, столицею пройде хода за участю запряженої кіньми Золотої державної карети.

Пізніше того ж дня новий монарх зазвичай з'являється на балконі Букінгемського палацу.

Нагадаємо, король Карл III уже показав свою нестримність на публіці, а також розлютив своїм рішенням молодшого сина та його дружину.