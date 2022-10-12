В Букингемском дворце озвучили дату коронации Карла III и детали церемонии

Коронация нового монарха состоится в день рождения Арчи, внука Карла III.

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Новый король Великобритании Карл III будет коронован 6 мая 2022 года в Вестминстерском аббатстве, и вместе с ним будет коронована Камилла, королева-консорт. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Несмотря на то, что принц Чарльз уже принял трон после смерти матери, Елизаветы II, коронация станет символическим стартом его правления. Король будет помазан как суверен, и на его голову возложат корону.

Коронация Карла III станет первой за последние 70 лет, поскольку до этого она состоялась в 1953 году, когда на престол взошла мать нынешнего монарха.

Что касается деталей церемонии, то, по информации Букингемского дворца, она будет сочетать в себе традиции и современность, но станет менее помпезной. На помазании, благословении и посвящении короля Карла будет главенствовать архиепископ Кентерберийский.

На момент коронации Карлу исполнится 74 года, и он станет самым пожилым монархом, взошедшим на трон. Кстати, в день коронации его внуку Арчи, сыну принца Гарри и Меган Маркл, исполнится четыре года.

Коронации проводятся в лондонском Вестминстерском аббатстве уже более 900 лет, а средневековая церковь является местом проведения церемонии, представляющей собой смесь религиозного и конституционного символизма. Например, коронация Елизаветы II длилась почти три часа, но королевские источники предполагают, что церемония в следующем году продлиться всего около часа, в ней будет меньше церемониала в виде переодеваний или вручения золотых слитков и гораздо меньшее количество гостей.

Монархи традиционно сидят в кресле короля Эдуарда 14-го века и увенчаны короной Святого Эдуарда 17-го века из чистого золота.

Им вручаются эмблемы их королевской роли – держава, скипетр и кольцо – и, если следовать шаблону предыдущих коронаций, по столице пройдет шествие с участием запряженной лошадьми Золотой государственной кареты.

Позже в тот же день новоиспеченный монарх обычно появляется на балконе Букингемского дворца.

Напомним, король Карл III уже показал свою несдержанность на публике, а также разозлил своим решением младшего сына и его жену.