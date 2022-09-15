Принц Гарри и Меган Маркл в ярости из-за решения короля Карла III, – СМИ

После смерти королевы пара перестала сдерживаться и фактически требует предоставить их детям титулы Их Королевских Высочеств.

Related video

Принц Гарри и Меган Маркл, которые остались в Великобритании на похороны королевы Елизаветы II, запланированные на 19 сентября, рассердились после того, как выяснилось, что их дети Арчи и Лилибет не получат титулы Его Королевского Высочества, когда Чарльз назначит их принцем и принцессой, – сообщает The Sun.

Ожидается, что трехлетний Арчи и однолетняя Лилибет официально станут принцем и принцессой в ближайшем будущем, поскольку король Карл III согласился выдать патент на получение титулов. Но после напряженных переговоров между новым королем в последние дни Сассексы остались "в ярости" из-за того, что их дети также не получат титулы Его Королевского Высочества.

По слухам, свое недовольство пара мотивировала тем, что дочери принца Эндрю Беатрис и Евгения имеют статус Королевского Высочества, несмотря на то, что они не исполняют обязанности членов королевской семьи.

"Гарри и Меган были обеспокоены проблемой безопасности, а статус принца и принцессы дает им право на определенный уровень королевской безопасности. За последнюю неделю было много разговоров. Они настаивали на том, что Арчи и Лилибет – принц и принцесса. Они были безжалостны с тех пор, как умерла королева. Но они были в ярости из-за того, что Арчи и Лилибет не могут получить титул Королевского Высочества. Это соглашение — они могут быть принцем и принцессой, но не Его Королевским Высочеством, потому что они не работают членами королевской семьи", – рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией.

[ + – ] Герцоги Сассекские с детьми Арчи и Лилибет Фото: Archewell Foundation

Арчи и Лилибет имеют право на титулы после смерти королевы в соответствии с правилами, установленными королем Георгом V в 1917 году, которые ограничивали количество членов монаршей семьи, использующих статус Ее Королевское Высочество. Правила деда королевы гласили, что "дети любого Суверена этих Королевств и дети сыновей любого такого Суверена и старший живой сын старшего сына принца Уэльского должны иметь и во все времена владеть и пользоваться стилем, титулом или атрибутом Королевского Высочества с их титульным достоинством принца или принцессы перед их соответствующими христианскими именами или с их другими почетными титулами".

Когда Арчи родился седьмым в очереди на престол в мае 2019 года, он был слишком далеко от линии престолонаследия. Хотя ребенок был правнуком монарха, он не был первенцем будущего короля, поэтому автоматически не получил титул принца.

Ранее Меган заявляла, что титул Королевского Высочества ранее был запрещен Арчи якобы из-за его расы. А когда ее спросили, было ли "важно" для Меган, чтобы Арчи называли принцем, она ответила, что не питает никакой привязанности к "величию" официальных титулов.

Между тем, Сассексы перестали использовать свои собственные стили Его/Ее Королевское Высочество после того, как ушли с поста старших работающих членов королевской семьи и улетели в Лос-Анджелес.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон показала свое отношение к Меган Маркл всего одним взглядом.