Принц Гаррі і Меган Маркл розлючені через рішення короля Карла III, – ЗМІ

Після смерті королеви пара перестала стримуватись і фактично вимагає надати їхнім дітям титули Їх Королівських Високостей.

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Принц Гаррі і Меган Маркл, які залишилися у Великій Британії на похорон королеви Єлизавети II, запланований на 19 вересня, розсердилися після того, як з'ясувалося, що їхні діти Арчі та Лілібет не отримають титули Його Королівської Високості, коли Чарльз призначить їх принцом і принцом, повідомляє The Sun.

Очікується, що трирічний Арчі та однорічна Лілібет офіційно стануть принцом та принцесою у найближчому майбутньому, оскільки король Карл III погодився видати патент на здобуття титулів. Але після напружених переговорів між новим королем останніми днями Сассекси залишилися "розлюченими" через те, що їхні діти також не отримають титули Його Королівської Високості.

За чутками, своє невдоволення пара мотивувала тим, що дочки принца Ендрю Беатріс та Євгенія мають статус Королівської Високості, попри те, що вони не виконують обов'язків членів королівської родини.

"Гаррі та Меган були стурбовані проблемою безпеки, а статус принца та принцеси дає їм право на певний рівень королівської безпеки. За останній тиждень було багато розмов. Вони наполягали на тому, що Арчі та Лілібет — принц і принцеса. Вони були безжальні відтоді, як померла королева, але вони були в люті через те, що Арчі та Лілібет не можуть отримати титул Королівської Високості", — розповіло журналістам джерело, знайоме із ситуацією.

[ + – ] Герцоги Сассекські з дітьми Арчі та Лілібет Фото: Archewell Foundation

Арчі та Лілібет мають право на титули після смерті королеви відповідно до правил, встановлених королем Георгом V у 1917 році, які обмежували кількість членів монаршої сім'ї, які використовують статус Її Королівську Високість. Правила діда королеви говорили, що "діти будь-якого Суверена цих Королівств і діти синів будь-якого такого Суверена і старший живий син старшого сина принца Уельського повинні мати і в усі часи володіти і користуватися стилем, титулом або атрибутом Королівської Високості з їх титульним достоїнством принца або принцеси перед їх відповідними християнськими іменами чи з їхніми іншими почесними титулами”.

Коли Арчі народився сьомим у черзі на престол у травні 2019 року, він був надто далеко від лінії престолонаслідування. Хоча дитина була правнуком монархині, вона не була первістком майбутнього короля, тому автоматично не отримала титул принца.

Раніше Меган заявляла, що титул Королівської Високості раніше був заборонений Арчі нібито через його расу. А коли її запитали, чи було "важливо" для Меган, щоб Арчі називали принцом, вона відповіла, що не має жодної прихильності до "величності" офіційних титулів.

Тим часом Сассекси перестали використовувати свої власні стилі Його/Її Королівську Високість після того, як пішли з посади старших робочих членів королівської сім'ї і полетіли в Лос-Анджелес.

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон показала своє ставлення до Меган Маркл лише одним поглядом.