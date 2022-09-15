Кейт Міддлтон втерла носа Меган Маркл одним поглядом (відео)

За спостереженнями експертів, Кейт змусила Меган почуватися невпевнено.

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Присутність на жалобних заходах через смерть королеви Єлизавети II принца Вільяма та принца Гаррі з дружинами незмінно викликає підвищений інтерес публіки, а також численних експертів, які намагаються зрозуміти, які насправді стосунки між братами та їхніми дружинами. І більшість сходяться на думці про те, що про справжнє примирення не йдеться. Крім того, принц і особливо принцеса Вельські тримаються відсторонено від герцогів Сассекських. Так вважає і експертка з мови тіла Катя Луасал, яка в коментарі Seven News вказала на один момент, що потрапив на камери, від Кейт і Меган, який говорить про стосунки набагато більше, ніж численні припущення.

У неділю, 11 вересня, коли "чудова четвірка" вперше з'явилася разом, приїхавши до Віндзору, щоб вшанувати пам'ять королеви, Кейт Міддлтон поводилася відсторонено стосовно дружини принца Гаррі.

Камера спіймала момент, коли герцогиня Кембриджська та Корнуольська крижаним і, як багатьом здалося, недружнім поглядом подивилася на Меган. Однак, помітивши камери, принцеса Вельська повернулася до публіки та почала посміхатися.

За словами Луасал, миттєвий "погляд" зробив свою справу, зруйнувавши впевненість Меган. Вона зазначила, що принц Вільям, схоже, намагався бути чемним щодо невістки, а ось Кетрін не стала себе цим турбувати.

"На відміну від увпевненої в собі Меган, яку ми знаємо, Меган нібито було незручно під час цієї зустрічі, що не дивно з огляду на недавню критику, з якою вона зіткнулася. Меган багато разів дивилася на Кейт, проте погляд не відповідав взаємністю", — наголосила експертка.

Вона додала, що натомість Кейт воліла "продивитися" Меган. Така поведінка майбутньої королеви змусила Меган почуватися невпевнено та незручно, що можна побачити після того, як вона нахилила голову, відступила вбік і відвернулася від Кейт.

"Рука Меган нерішуче піднялася, ніби для помаху, але зупинилася в повітрі. Герцогиня Сассекська зробила паузу, щоб поправити волосся, опустивши голову та погляд, перш ніж подивитися вгору та швидко помахати рукою."

Луасал вказала й на той момент, що мова тіла Меган не залишилася непоміченою Гаррі, який ніжно торкнувся її руки та підійшов до неї, щоб захистити її.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася на прощанні з королевою з унікальною брошкою, а раніше ще раз показала свою прихильність до королеви, повторивши дещо з образу Її Величності.