Кейт Міддлтон одягла на прощання з королевою унікальну брошку Єлизавети II (відео)

Жінки в королівській родині носять перли на знак жалоби.

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У Вестмінстер-холі в Лондоні почалося прощання з королевою Єлизаветою II, труну з тілом якої доставили до столиці Великобританії напередодні, привізши її з Единбурга. На короткій службі з'явилися всі члени королівської сім'ї, включаючи принца Гаррі та Меган Маркл.

Герцогиня Кембриджська та Корнуольська Кетрін, вона ж –- принцеса Уельська — супроводжувала свого чоловіка, принца Вільяма. На ній була чорна сукня-пальто від Catherine Walker, чорний капелюшок з вуаллю і туфлі в тон. Як аксесуари вона вибрала велику брошку з трьох значних перлин і стеблинкою в тон її сережкам, які теж були з перлів.

Цю брошку королева одягала під час свого візиту до Південної Кореї 1999 року, а Кейт вперше з'явилася в ній у Бельгії на святкуванні 100-річчя Passchendaele у 2017 році.

Перлинні сережки належали принцесі Діані та були подарунком їй від Collingwood Jewellers на весілля з принцом Чарльзом у 1981 році. Кейт одягала їх кілька разів після весілля з принцом Вільямом, а також позувала до них для своїх офіційних портретів, присвячених 40-річчю.

Під час 38-хвилинного маршу переповненим торговим центром до Парламентської площі діти та онуки Її Величності на чолі з королем Карлом III доставили на лафеті її труну до Вестмінстера, де вона простоїть до похорону 19 вересня. Всі охочі зможуть попрощатися з королевою, оскільки доступ відкритий цілодобово. Вже зараз черга з охочих попрощатися з Її Величністю сягає трьох кілометрів.

Біля труни цілодобово чергуватимуть офіцери Відділу домашнього господарства, Королівської особистої гвардії Почесного корпусу кавалеристів, Королівської особистої гвардії Шотландії, Королівської роти лучників та Королівської особистої гвардії.

Раніше ми писали про те, що Кейт на церемонії зустрічі труни з тілом королеви в Букінгемському палаці з'явилася в намиста перлинних на кшталт тих, що носила Її Величність. За традицією, у дні жалоби жінки в королівській родині носять прикраси з перлами.