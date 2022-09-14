Кейт Миддлтон надела на прощание с королевой уникальную брошь Елизаветы II (видео)

Женщины в королевской семье носят жемчуг в знак траура.

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В Вестминстер-холле в Лондоне началось прощание с королевой Елизаветой II, гроб с телом которой доставили в столицу Великобритании накануне, привезя его из Эдинбурга. На короткой службе появились все члены королевской семьи, включая принца Гарри и Меган Маркл.

Герцогиня Кембриджская и Корнуольская Кэтрин, она же – принцесса Уэльская, сопровождала своего мужа, принца Уильяма. На ней было черное платье-пальто от Catherine Walker, черная шляпка с вуалью и туфли*лодочки в тон. В качестве аксессуаров она выбрала большую брошь из трех внушительных жемчужин и стебельком в тон ее серьгам, которые тоже были из жемчуга.

Эту брошь королева надевала во время своего визита в Южную Корею в 1999 году, а Кейт впервые появилась в ней в Бельгии на праздновании 100-летия Passchendaele в 2017 году.

Жемчужные серьги принадлежали принцессе Диане и были подарком ей от Collingwood Jewellers на свадьбу с принцем Чарльзом в 1981 году. Кейт надевала их несколько раз после свадьбы с принцем Уильямом, а также позировала в них для своих официальных портретов, посвященных 40-летию.

Во время 38-минутного марша по переполненному торговому центру к Парламентской площади дети и внуки Ее Величества во главе с королем Карлом III доставили на лафете ее гроб в Вестминстер, где тот простоит до похорон 19 сентября. Все желающие смогут проститься с королевой, поскольку доступ открыт круглосуточно. Уже сейчас очередь из желающих проститься с Ее Величеством достигает трех километров.

У гроба будут круглосуточно дежурить офицеры Отдела домашнего хозяйства, Королевской личной гвардии Почетного корпуса кавалеристов, Королевской личной гвардии Шотландии, Королевской роты лучников и Королевской личной гвардии.

Ранее мы писали о том, что Кейт на церемонии встречи гроба с телом королевы в Букингемском дворце появилась в жемчужном ожерелье наподобие тех, что носила Ее Величество. По традиции, в дни траура женщины в королевской семье носят украшения с жемчугом.