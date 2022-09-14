Кейт Миддлтон добавила к траурному образу особую деталь в память о королеве

Как и королева, Кейт выбрала ожерелье с тремя нитями жемчуга.

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40-летняя жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая с недавних пор носит титул принцессы Уэльской, в очередной раз показала свою трогательную связь с королевой Елизаветой II, скончавшейся 8 сентября. На церемонию приема гроба Ее Величества в Букингемском дворце герцогиня Кембриджская и Корнуолльская приехала в траурном наряде, к которому надела жемчужное ожерелье из трех ниток.

Кэтрин приехала в Лондон вместе со своим супругом, принцем Уильямом. По мнению экспертов, выбор простого и элегантного украшения говорит о том, что это – послание покойной королеве, которая всегда носила жемчуг. На Кейт также были жемчужные серьги.

По словам Арсения Будревича, основателя Budrevich Fine Jewellery Studio, королева очень любила жемчуг, потому что он "олицетворяет аристократические достоинства щедрости, великолепия и щедрости", а также "символизирует чистоту и целомудрие".

"Жемчуг ассоциировался с классом, элегантностью и утонченностью со времен династии Птолемеев в Древнем Египте, где королевская семья носила жемчуг, чтобы показать свой статус. Эта традиция была затем передана через Священную Римскую империю французским монархам, которые внесли ее в моду в средние века, откуда она впоследствии распространилась по Европе. Именно тогда стиль подхватила Британская империя", – пояснил он.

Кроме того, в королевской семье существует традиция носить жемчуг в знак траура.

Гроб с телом монарха прибыл в Лондон после прощания с Елизаветой II в Балморале и Эдинбурге. Его доставили самолетом в Королевские ВВС Нортхолт, а уже оттуда привезли во дворец. Встречать катафалк вышли члены королевской семьи, включая короля, королеву-консорта, принцев Уильяма и Гарри и их жен Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Скорбящие приветствовали и хлопали под дождем, пока автомобиль с гробом королевы ехал вниз по холму Конституции и вокруг Мемориала королевы Виктории, замедляя ход. Затем он направился в ворота дворца.

По прибытии катафалка к парадному входу во дворец Королевская гвардия сформировала почетный караул.

С 14 сентября гроб будет стоять в Вестминстерском дворце. В понедельник, 19 сентября, пройдут государственные похороны в Вестминстерском аббатстве и погребение в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Напомним, почему Кейт Миддлтон не приехала в Балморал, чтобы проститься с королевой. Не было там и Меган Маркл.