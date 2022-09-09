Почему Меган Маркл не приехала попрощаться с королевой Елизаветой

В апреле 2021 герцогиня Сассекская также не приехала на прощание с покойным принцем Филиппом.

Стало известно, почему Меган Маркл не приехала в Балморал, когда весь мир активно следил за новостями об ухудшении здоровья королевы Великобритании Елизаветы Второй. Об этом пишет Elle.

8 сентября 2022 после тревожных известий об ухудшении самочувствия британского монарха практически вся королевская семья отправилась в Балморал, Шотландия, где находилась королева Елизавета. Однако Меган Маркл не спешила составить компанию своему мужу, принцу Гарри.

Как сообщается, герцоги Сассекские сразу после новостей отправились из Германии в Британию, однако жена королевского внука решила остаться в Лондоне. В Абердин герцог прибыл сам.

Одной из причин журналисты BBC считают то, что другие члены королевской семьи не желают, чтобы Меган Маркл присутствовала на церемонии прощания с королевой Елизаветой после ее скандальных высказываний.

"Если говорить об этом откровенно, вряд ли в Балморале хоть кто-то хотел увидеть Меган", — рассказывают источники, близкие к королевской семье.

[ + – ] Королева Елизавета, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Однако Entertainment Tonight сообщает, что королевская семья хотела увидеть принца Гарри, однако Меган Маркл даже не пригласили.

"Меган, герцогиня Сассекская, мы понимаем, не была приглашена присоединиться к семье", – передает издание слова королевского эксперта.

В частности в апреле 2021 Меган Маркл пропустила прощание с мужем королевы Елизаветы, принцем Филиппом, поскольку тогда герцогиня была беременна дочерью Лилибет.

[ + – ] Меган Маркл и королева Елизавета Фото: Getty Images

Напомним, на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета Вторая.

Также Фокус писал о трогательном прощании мишки Паддингтона с 96-летней королевой Елизаветой.