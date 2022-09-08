Умерла королева Елизавета II

Информацию о смерти подтвердила пресс-служба Букингемского дворца. Также там добавили, что король и королева-консорт останутся в Балтиморе до завтра.

8 сентября на 97 году жизни скончалась Елизавета II, королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций. Информацию сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Королева умерла в кругу своих детей и внуков в замке Балморал, Шотландия, где традиционно проводила летний отпуск. Назадолго до ее кончины к ней приехали принц Чарльз с женой Камиллой, принц Уильям, а также принц Гарри с женой Меган Маркл.

Еще задолго до смерти был разработан детальный тайный план того, как будут прощаться с монархом, под названием "Операция Лондонский мост".

Известно, что в последнее время у Елизаветы были проблемы со здоровьем, из-за которых она пропустила много важных мероприятий и делегировала свои полномочия принцу Чарльзу и другим высокопоставленным членам семьи.

Королева поневоле

Элизабет Александра Мария появилась на свет 21 апреля 1926 года в 2:40 ночи в лондонском районе Мейфэр в резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом № 17. Сейчас на этом месте китайский ресторан, на фасаде которого, тем не менее, висит табличка, где говорится об особенности данной локации.

Елизавета была старшей дочерью принца Альберта, герцога Йоркского, и его жены леди Элизабет Боуз-Лайон. Кроме нее у супругов также подрастала принцесса Маргарет.

Будучи ребенком младшего сына короля Георга V, Лилибет, как называли ее домочадцы, имела мало шансов взойти на престол до тех пор, пока ее дядя Эдуард VIII (впоследствии герцог Виндзорский) не отрекся от престола в пользу ее отца 11 декабря 1936 года, ставшего королем Георгом VI.

[ + – ] Королева Елизавета, король Георг VI, принцесса Маргарет и принцесса Елизавета, 1939 г. Фото: Encyclopædia Britannica, Inc.

Такой расклад стал полной неожиданностью для принцессы, поскольку она понимала, что прежней беззаботной жизни у нее больше не будет, и рано или поздно ей придется взять на себя бремя монархии.

Воспитанием будущей королевы руководила ее мать, которая доверила дочерей гувернантке Мэрион Кроуфорд. Девочки прозвали ее Кроуфи. Эта женщина позже написала книгу "Маленькие принцессы", в которой рассказала о годах, проведенных в королевской семье. После выхода книги в 1950 году королева не на шутку разозлилась, и Кроуфи отстранили от дворца, а монаршее семейство больше никогда с ней не общалось.

Елизавету и Маргарет приглашенные учителя обучали музыке, языкам и прочим наукам, а старшая принцесса еще и штудировала Конституцию.

В начале 1947 года принцесса Елизавета вместе с королем и королевой отправилась в Южную Африку. После ее возвращения было объявлено о ее помолвке с дальним кузеном, лейтенантом Королевского флота Филипом Маунтбеттеном, бывшим принцем Филиппом Греции и Дании. Свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года. Накануне бракосочетания ее отец пожаловал жениху титулы герцога Эдинбургского, графа Мерионета и барона Гринвича.

Новоиспеченные супруги поселились в Кларенс-хаусе в Лондоне. Сейчас это столичная резиденция принца Чарльза, которую впоследствии он планирует подарить старшему внуку, принцу Джорджу.

14 ноября 1948 года принцесса Елизавета родила своего первенца, Чарльза Филиппа Артура Джорджа, более известного как принц Чарльз. Мальчик появился на свет в Букингемском дворце, а почти два года спустя, 15 августа 1950-го в молодой семье родилась дочь Анна Элизабет Алиса Луиза.

[ + – ] Принц Чарльз, королева Елизавета, принцесса Маргарет, герцог Эдинбургский, король Георг VI и принцесса Елизавета. Принцесса Анна – в коляске. Фото: Encyclopædia Britannica, Inc.

Летом 1951 года здоровье короля Георга VI серьезно ухудшилось, и принцесса Елизавета представляла его на Отряде флага и на различных других государственных мероприятиях. 7 октября она и ее муж отправились в весьма успешное турне по Канаде и Вашингтону, округ Колумбия. После Рождества в Англии она и герцог отправились в январе 1952 года в тур по Австралии и Новой Зеландии, но по пути в Сагану (Кения) до них дошли новости о смерти короля 6 февраля 1952 года, и в этот же день Елизавета была объявлена королевой. Обратно в Англию она улетела уже в новом статусе.

[ + – ] Похороны короля Георга VI

Первые три месяца правления молодого монарха, период полного траура по отцу, прошли в относительном уединении, но летом, после того как Елизавета переехала из Кларенс-хауса в Букингемский дворец, она приняла на себя рутинные обязанности государя и провела первое государственное открытие парламента 4 ноября 1952 года.

Коронация Елизаветы состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Она стала 39-м монархом, официально принявшим свои полномочия в этих стенах, и шестой королевой в истории Великобритании.

[ + – ] Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Церемония, начавшаяся в 11:15 по лондонскому времени, продолжалась почти три часа, а королевская процессия состояла из 250 человек, среди которых были не только служители церкви, но и премьер-министры стран Содружества Наций, военные и представители гражданского населения. В общей же сложности на коронации в Вестминстерском аббатстве присутствовали 8251 человек.

Коронация, которую впервые увидел весь мир

Впервые в истории коронация монарха транслировалась по телевидению, благодаря чему ее увидели 27 млн человек по всему миру. Еще 11 млн слушали прямое включение по радио.

[ + – ] Полное видео коронации Елизаветы II 2 июня 1953 года

Начиная с ноября 1953 года королева и герцог Эдинбургский совершили шестимесячное кругосветное турне по Содружеству, которое включало в себя первый визит в Австралию и Новую Зеландию правящего британского монарха.

В 1957 году после государственных визитов в различные европейские страны Елизавета II и герцог Эдинбургский посетили Канаду и Соединенные Штаты. В 1961 году королева совершила первое за 50 лет королевское британское турне по Индийскому субконтиненту, а также была первым правящим британским монархом, посетившим Южную Америку (в 1968 году) и страны Персидского залива (в 1979 году).

В перерывах между государственными делами и визитами Елизавета еще два раза стала матерью. 19 февраля 1960 года она родила сына Эндрю Альберта Кристиана Эдварда (принц Эндрю), а 10 марта 1964 года на свет появился младший сын монарха Эдвард Энтони Ричард Луи (принц Эдвард).

[ + – ] Елизавета II с принцессой Анной, принцем Филиппом, принцем Эндрю и принцем Чарльзом

Во время своего "Серебряного юбилея" в 1977 году Елизавета II председательствовала на лондонском банкете, на котором присутствовали лидеры 36 членов Содружества, объехала всю Великобританию и Северную Ирландию, а также совершила поездку за границу в южную часть Тихого океана и Австралию, в Канаду и другие страны Карибского бассейна.

После восхождения на трон королевы Елизаветы ее сын принц Чарльз стал наследником, получив титул принца Уэльского.

Королева, похоже, все больше осознавала современную роль монархии, позволяя, например, транслировать по телевидению домашнюю жизнь королевской семьи в 1970 году и закрывая глаза на развод своей сестры, принцессы Маргарет, в 1978 году.

Аnnus horribilis Елизаветы II

Одним из самых тяжелых годов в жизни королевы стал 1992-й, который она сама назвала annus horribili (в переводе с латыни "ужасный год"). Именно тогда браки всех троих ее детей потерпели крах, а в Виндзорском дворце вспыхнул мощнейший пожар, который тушили 15 часов.

[ + – ] Пожар в Виндзорском замке вспыхнул 20 ноября 1992 года. Огонь полностью уничтожил девять залов, было серьезно повреждено более 100 помещений

Кроме того, по мере того как страна боролась с рецессией, возмущение по поводу образа жизни королевской семьи нарастало, и в 1992 году Елизавета, хотя и была освобождена от этого, согласилась платить налоги со своего личного дохода.

Расставание и последовавший в 1996 году развод принца Чарльза и чрезвычайно любимой народом принцессы Дианы еще больше подорвали поддержку королевской семьи, которую некоторые считали устаревшей и бесчувственной. Критика усилилась после смерти Дианы в результате ДТП в Париже в 1997 году, особенно после того, как Елизавета изначально отказывалась повесить над Букингемским дворцом национальный флаг в знак траура и четыре дня хранила молчание, никак не комментируя смерть бывшей невестки.

[ + – ] Королева обратилась к нации по случаю смерти принцессы Дианы

В 2002 году Елизавета отметила свое 50-летие на престоле. В рамках ее "Золотого юбилея" мероприятия проводились по всему Содружеству. Празднования были несколько омрачены смертями матери и сестры королевы в начале года.

Начиная со второй половины первого десятилетия XXI века, общественное положение королевской семьи восстановилось, и даже брак Чарльза 2005 года с Камиллой Паркер Боулз нашел большую поддержку среди британцев.

В апреле 2011 года Елизавета была во главе королевской семьи на свадьбе принца Уильяма – старшего сына Чарльза и Дианы – и Кэтрин Миддлтон. В следующем месяце она превзошла Георга III и стала вторым правящим монархом в истории Великобритании после Виктории. Также в мае Елизавета совершила историческую поездку в Ирландию, став первым британским монархом, посетившим Ирландию, и первым ступившим сюда с 1911 года.

[ + – ] Исторический визит Елизаветы II в Ирландию в 2011 году

В 2012 году Елизавета отметила свой "Бриллиантовый юбилей" – 60 лет на престоле, а 9 сентября 2015 года она превзошла рекорд Виктории в 63 года и 216 дней.

В августе 2017 года принц Филипп официально ушел из общественной жизни, хотя после этого он периодически появлялся на официальных мероприятиях. Тем временем Елизавета начала сокращать свои королевские обязательства, передав некоторые принцу Чарльзу и другим высокопоставленным членам королевской семьи.

В 2020 году королеву ждал еще один удар: принц Гарри и его жена Меган Маркл сложили с себя королевские обязанности и переехали в США. Через год они разразились скандальным интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме и черствости.

9 апреля 2021 года Елизавета несла одну из самых тяжелых утрат в своей жизни – скончался ее супруг, принц Филипп. Гроб с его телом сейчас находится в усыпальнице королевской семьи в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. После смерти королевы его перенесут в подземный склеп часовни, где похоронены родители Елизаветы II и ее сестра принцесса Маргарет. В этом склепе принц Филипп и его супруга будут покоиться под общей могильной плитой.

После смерти мужа Елизавета стала реже появляться на публике, все чаще передавая эту роль принцу Чарльзу как будущему королю, а также принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон.

У королевы осталось 8 внуков и 12 правнуков. Самая младшая, Саванна Элизабет, дочь принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, появилась на свет 18 сентября 2021 года.