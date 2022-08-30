Тайна смерти принцессы Дианы. Что спровоцировало ДТП и как невидимая травма стала приговором

31 августа 1997 года произошло ДТП, которое потрясло весь мир, – в парижском тоннеле Pont de l'Alma автомобиль Mercedes Benz, в котором сидела принцесса Диана, на большой скорости врезался в бетонную опору. Спустя два часа матери наследников британского престола не стало.

Даже через четверть века всплывают все новые данные, проливающие свет на трагедию, случившуюся в последний день лета 25 лет назад. Фокус собрал самые неожиданные факты о смерти принцессы Дианы — одной из величайших женщин своего времени.

Последние часы жизни принцессы Дианы сняты на пленку

Последние часы жизни принцессы Дианы и ее бойфренда, сына египетского миллиардера Доди аль-Файеда, сохранились на видеозаписи. В Сети можно найти записи камер видеонаблюдения отеля Ritz в Париже, где, среди прочего, видно, как Диана и Доди в субботу, 30 августа, заходят в отель, как после полуночи они стоят в коридоре и мужчина обнимает принцессу.

Именно 30 августа пара прибыла в Париж после 10-дневного отдыха на Французской Ривьере, где папарацци неустанно следили за Дианой и ее спутником. Они остановились в отеле Ritz, которым владел отец Доди, египетский бизнесмен Мохаммед аль-Файед. Он же – хозяин универмага Harrods в Лондоне.

[ + – ] Диана и Доди аль-Файед на отдыхе – незадолго до гибели Фото: Getty Images

В воскресенье, через несколько минут после полуночи, Диана и аль-Файед вышли из отеля и сели в ожидавший их Mercedes Benz, собираясь, вероятнее всего, в частное парижское поместье Доди. Возле отеля их, несмотря на поздний час, окружила толпа зевак и фотографов-папарацци.

[ + – ] На кадры попал момент, когда Диана и ее друг покидают отель незадолго до аварии

Принцесса Диана, которая с момента помолвки с принцем Чарльзом страдала от назойливого внимания охотников за эксклюзивными снимками, после развода с наследником престола стала еще более лакомым объектом для папарацци – а тем более, когда в СМИ попали слухи о ее романе с богатым наследником из Египта.

В ту злополучную ночь, несмотря на заявленное ограничение скорости 30 миль в час (48 км), водитель принцессы Анри Поль вел авто ко входу в автомобильный туннель на мосту Pont de l'Alma в Париже со скоростью примерно 70 миль в час (112 км). По имеющимся данным, Поль не справился с управлением и врезался в столб посреди тоннеля.

[ + – ] Эвакуация того, что осталось от автомобиля принцессы Дианы, с места ДТП Фото: Getty Images

Анри Поль и Доди аль-Файед были объявлены мертвыми на месте происшествия, а Диану, еще живую, доставили ​​в больницу Пити-Сальпетриер. В ранних сообщениях говорилось, что у нее диагностировали сотрясение мозга, перелом руки и порез бедра, а также тяжелые травмы грудной клетки.

Писательница Тина Браун в биографической книге "Хроники Дианы" описывает сцену ДТП. По словам доктора Фредерика Майлеза, врача скорой помощи, который проезжал через туннель во время столкновения, Диана очнулась после удара от боли из-за внутренних травм. "Она все время говорила, как ей больно", — вспоминал Майлез в разговоре с Браун.

[ + – ] Официальная реконструкция момента ДТП

Сержант Ксавье Гурмелон, возглавлявший группу реагирования в Париже, рассказал The Independent, что последними словами Дианы были: "Боже мой, что случилось?".

"Она повернула голову и увидела безжизненного Доди прямо перед собой, затем снова повернула голову вперед, туда, где корчился телохранитель и лежал мертвый Анри Поль. Она разволновалась, затем опустила голову и закрыла глаза", – пишет Браун.

В течение двух часов врачи безуспешно пытались заставить сердце Дианы, смещенное вправо из-за перелома, снова биться нормально, однако она скончалась от внутреннего кровотечения, не приходя в сознание, в 4:53 – 31 августа 1997 года.

Смерть Дианы: что на самом деле убило народную принцессу

Несмотря на очевидные тяжелые ранения, полученные в ДТП, смерть принцессы Дианы могла наступить от куда менее серьезной, но более коварной травмы. В 2019 году доктор Ричард Шеперд, ведущий британский судебно-медицинский патологоанатом, пришел к выводу, что Диана умерла от крошечного разрыва в вене ее легкого.

"Ее конкретная травма настолько редка, что, вероятно, за всю карьеру мне не попадалось второго такого случая", — написал Шеперд в своей книге "Неестественные причины".

По его мнению, будь Диана пристегнута ремнем безопасности, она бы выжила.

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"Если бы ее удерживал ремень, она, вероятно, появилась бы на публике через два дня с синяком под глазом, возможно, немного задыхающейся из-за сломанных ребер и со сломанной рукой в гипсе", – предположил Шеперд.

Единственным выжившим в катастрофе был британский телохранитель Дианы Тревор Рис-Джонс. Он как раз был пристегнут ремнем безопасности.

ДТП, в котором погибла принцесса Диана: от теории заговора до трагической случайности

Диана была беременна?

Спустя два десятилетия после аварии многие до сих пор уверены, что она не была случайностью, а теории заговора вокруг смерти Дианы продолжают будоражить умы. Однако у полиции своя информация на этот счет. Доподлинно известно, что Анри Поль, исполнявший обязанности главы службы безопасности отеля Ritz и лицензированный водитель, перед аварией употреблял алкоголь. Согласно заявлению французских властей, сделанному в понедельник после аварии, уровень содержания алкоголя в крови Пола превысил установленный законом предел.

Однако Мохаммед аль-Файед, отец погибшего бойфренда принцессы, считал, что его сына и Диану убили, поскольку последняя была беременна от Доди, а королевская семья не могла такого допустить. Однако позже версию о беременности опровергла судебно-медицинская экспертиза.

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Записка принцессы Дианы: "X планирует аварию"

Согласно еще одной теории, принцесса боялась подобного исхода, будучи уверенной, что с ней захотят расправиться. В 2003 году ее бывший дворецкий опубликовал записку, которую она написала вскоре после развода с Чарльзом в 1996 году:

"Сегодня в октябре я сижу здесь за своим столом и очень хочу, чтобы кто-нибудь обнял меня и поддержал меня, чтобы я была сильной и держала голову высоко. Этот период в моей жизни является самым опасным. X планирует аварию с моей машиной, отказ тормозов и серьезную травму головы, чтобы освободить Чарльзу путь к женитьбе".

За смерть Дианы папарацци заплатили… по 1 евро

В 2004 году столичная полиция Великобритании начала расследование слухов, которые распространились вокруг аварии. Результаты операции "Пэджет" были обнародованы в 2006 году. Правоохранители не нашли ничего, подтверждающего слова Мохаммеда Аль-Файеда о заговоре, как и опасения Дианы о покушении на нее. Все сошлись на том, что причиной стало ДТП, которое никто и никак не планировал.

Многие в случившемся винят не столько пьяного водителя, сколько папарацци, которые преследовали автомобиль с принцессой.

По словам Стефана Дармона, мотоциклиста одного из папарацци, который в ту ночь гнался за Mercedes, присутствующие на месте происшествия фотографы никак не помогли пострадавшим пассажирам автомобиля. Вместо этого они активно снимали место трагедии.

"Я даже не видел машину, потому что свет вспышек был таким ярким. Он был непрерывным", – сказал Дармон The Guardian в 2008 году.

Сразу после аварии семь французских фотографов были арестованы и допрошены полицией. По данным New York Times, обвинения в непредумышленном убийстве были предъявлены девяти фотографам, которые следовали за автомобилем и сфотографировали его после крушения, но их оправдали. Однако трое папарацци были признаны виновными в посягательстве на частную жизнь и оштрафованы на символический 1 евро.

Принц Уильям и принц Гарри: жизнь после гибели матери

Когда погибла Диана, ее сыновья, 15-летний Уильям и 12-летний Гарри, отдыхали в летней резиденции своей бабушки-королевы в Балморале (Шотландия). Смерть матери стала для них потрясением. По словам принца Уильяма, королева Елизавета II оградила своих внуков от последовавшего за этим медийного ажиотажа. Братья только недавно начали рассказывать о том, как эта разрушительная потеря на них повлияла.

"В то время не было смартфонов или чего-то подобного, поэтому вы не могли получать новости ежеминутно — видимо, к счастью. У нас была возможность уединиться, чтобы оплакать потерю, собраться с мыслями и просто побыть подальше от всех. Мы не подозревали, что реакция на смерть мамы будет такой масштабной", – признался принц Уильям в документальном фильме BBC 2017 года.

В еще одном документальном проекте под названием "Я, которого ты не видишь", младший сын принцессы Дианы, принц Гарри, рассказал о гневе, который он испытывал по поводу последствий смерти матери.

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"Я был так зол на то, что с ней произошло, и на тот факт, что правосудия не было вообще. Из этого ничего не вышло. Те же люди, которые гнались за ней в туннеле, фотографировали ее умирающую на заднем сиденье", – сказал сын покойной Дианы.

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом Фото: Getty Images [ + – ] Взрослые принцы открывают памятник своей материв день ее 60-летия Фото: Getty Images

Брат принцессы, лорд Спенсер, прямым текстом обвинил СМИ в катастрофе и назвал сестру "самым преследуемым человеком современности".

Молчание королевы: Елизавета II держала паузу 5 дней

Королева Елизавета II ждала пять дней, чтобы публично заявить о смерти своей бывшей невестки. После гибели народной принцессы она стала объектом пристального внимания. После аварии Ее Величество решила остаться с Гарри и Уильямом в Балморале и планировала вернуться незадолго до похорон. Однако из-за того, что обращение к народу последовало с задержкой, королева и ее семья подверглись критике. Это даже послужило сюжетом для фильма "Королева" (2006), главную роль в котором сыграла Хелен Миррен.

[ + – ] Реакция монаршей семьи на смерть Дианы была показана в фильме "Королева" 2006 года

Мэри Фрэнсис, помощница Елизаветы II, была поражена контрастом между громкой реакцией мира на смерть Дианы и молчанием королевской семьи.

"В первую очередь это была семья, которая пережила личную трагедию, особенно внуки королевы… Я думаю, что семья была несколько медлительной. Возможно, необходимо было выступить, продемонстрировав, что они разделяют горе страны по поводу смерти принцессы", – заявила она в комментарии Newsweek в 2017 году.

Появившись наконец перед публикой, Елизавета II сказала:

"Мы все испытали сильные эмоции в последние несколько дней. То, что я говорю вам сейчас, как ваша королева и как бабушка, я говорю от всего сердца. Во-первых, я хочу отдать дань уважения Диане. Она была исключительным и одаренным человеком. В хорошие и плохие времена она никогда не теряла способности улыбаться и смеяться, вдохновлять других своей теплотой и добротой. Я восхищалась и уважала ее за ее энергию и преданность другим, особенно за ее преданность двум ее мальчикам".

[ + – ] Королева только через 5 дней после смерти Дианы обратилась к народу

Похороны Дианы посмотрели 2,5 млрд человек

Похороны Дианы состоялись 6 сентября 1997 года. Траурную церемонию транслировали по телевидению, и ее увидели 2,5 миллиарда человек. Основное внимание было приковано к сыновьям покойной, которые шли рядом с гробом матери из Букингемского дворца в Вестминстерский собор.

[ + – ] Похороны принцессы Дианы

Вспоминая тот день, принц Гарри сказал, что он был словно "вне своего тела":

"Сильнее всего я запомнил стук копыт лошадей, идущих по тротуару, по центру, по дороге из красного кирпича… Это было, как будто я был вне своего тела и просто шел, делая то, что от меня ожидалось, показывая лишь одну десятую тех эмоций, которые демонстрировали все остальные. А ведь это была моя мама".

"Это была одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал, эта процессия. Было ощущение, что мама почти шла рядом с нами, чтобы помочь нам пройти через это", – говорил принц Уильям.

[ + – ] Принц Уильям рассказал о пережитых чувствах в день похорон матери

Самым знаковым моментом похорон стало то, что Елизавета II склонила голову, когда мимо проехал катафалк с гробом Дианы. Это является исключительной редкостью в королевском протоколе.

[ + – ] Королева склонила голову перед гробом Дианы Фото: Скриншот

Напомним, к 60-летию Дианы в Затонувшем саду Кенсингтонского замка появилась ее статуя. На церемонии открытия присутствовали оба сына покойной принцессы.